Prefeitura entrega arena esportiva com estrutura moderna e inaugura praça no Jardim Itamaracá

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), entregou na manhã deste sábado (24) uma arena esportiva totalmente nova aos moradores do Jardim Itamaracá e região. A estrutura moderna integra o programa “MS Bom de Bola” e visa ampliar o acesso ao esporte e ao lazer para crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social.

O espaço conta com quadra de futebol society, quadra de areia, academia ao ar livre, parquinho infantil, arquibancada e sistema de iluminação em LED, garantindo mais conforto e segurança para a comunidade. Além disso, a Prefeitura também revitalizou o campo já existente e realizou a entrega da Praça do Jardim Itamaracá, que passa a se chamar Praça “Deus é Dez”, em homenagem à associação local que atende crianças por meio do esporte.

Durante o ato de entrega, a vice-prefeita, Camilla Nascimento, destacou o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à prática esportiva. “Temos investido na criação e na revitalização de espaços como esse em todas as regiões da nossa Capital. O esporte transforma vidas, promove saúde e fortalece laços comunitários, isso é fundamental”, afirmou.



O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, enfatizou a importância de iniciativas que fomentem o esporte como ferramenta de transformação social. “A prática esportiva vai muito além da atividade física. É um instrumento de cidadania, que ensina valores e forma caráter. Por isso, parcerias com projetos como o ‘Deus é Dez’ são fundamentais para fortalecer o sentimento de pertencimento, ocupar esses espaços e preservar os equipamentos públicos”, pontuou.

Idealizador do projeto social “Deus é Dez”, o educador Jhonny Meira celebrou a conquista da nova arena, que deve beneficiar diretamente cerca de 120 crianças e adolescentes atendidos pela associação. “Essa estrutura é a realização de um sonho antigo de muitos pais e alunos. Vai fazer uma diferença enorme no dia a dia das crianças e da nossa equipe. Traz mais possibilidades de trabalho e contribui de forma significativa para a formação de cada aluno”, declarou.

Para a moradora Naara de Carvalho, mãe do Danilo, de 10 anos, que treina no campo da praça, o novo espaço oferece benefícios que vão além do esporte. “É muito bom ver um local bem cuidado, com estrutura adequada para as crianças. Isso motiva, melhora o desempenho delas e também nos ajuda como pais. Podemos aproveitar melhor o tempo juntos enquanto eles treinam, em um ambiente bonito, seguro e acolhedor”, afirmou.

A iniciativa integra um conjunto de ações da Prefeitura que está viabilizando a implantação de sete arenas esportivas nas sete regiões urbanas de Campo Grande. Até o momento, já foram inauguradas as estruturas nos bairros Dom Antônio Barbosa, Coophavila II, Coophatrabalho e Jardim Itamaracá. O projeto é realizado em parceria com a Secretaria Especial de Articulação Regional (Sear), a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), e conta com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

#PraTodosVerem: Na matéria há oito fotos que mostram as pessoas mencionadas no texto, na ordem de suas respectivas falas, além de imagens com detalhes do campo sintético e do campo com grama natural, bem como o momento do descerramento da placa que marca a inauguração da praça e da arena esportiva.