Sesau realiza capacitação com objetivo de preparar população para situações de emergência

Existente desde 2019, o Projeto “Prevenir para Salvar” capacitou a primeira turma deste ano nessa manhã de sábado (24), na Vila Nasser. A proposta do curso é capacitar a população a partir de 14 anos para garantir os primeiros socorros de alguém em uma emergência enquanto a equipe de salvamento está em deslocamento.

Ao todo, aproximadamente 20 pessoas passaram pela capacitação, que envolve tanto a teoria de estudo de manobras e até de imobilização de pacientes, quanto a prática de desengasgo e massagens cardiorrespiratórias.

Responsável pelo projeto, Rodrigo Guimarães, explica que o principal objetivo é garantir a vida do paciente. “A gente nunca sabe quando estaremos em uma situação de emergência, ou alguém precisará da nossa ajuda, então com os conhecimentos adquiridos aqui, por mais que sejam básicos, eles já são essenciais e podem, inclusive, salvar vidas também”.

O recorte da faixa-etária, segundo o coordenador do projeto, é uma medida de segurança para garantir as manobras necessárias sejam aplicadas da forma adequada, explica, uma vez que, na maior parte das vezes, crianças não teriam a força necessária para realizar uma manobra cardiorrepiratória.

Técnica de Enfermagem, Bruna Augusto encara o curso como uma reciclagem, uma vez que técnicas utilizadas em momentos anteriores já são consideradas ultrapassadas pelas autoridades em saúde. “Uma vez, estava em uma fila e um bebêzinho de 15 dias se engasgou na minha frente, nessa hora os pais ficam nervosos e mais atrapalham do que ajudam. Mas poderia ter acontecido com qualquer um, e da forma que eu ajudei a salvar essa criança, todos aqui também poderão ajudar”.



O Projeto

Desde sua criação, em 2019, o Prevenir para Salvar já capacitou mais de 2.500 pessoas em Campo Grande. A proposta é preparar a comunidade para agir com segurança em situações emergenciais, antes da chegada do atendimento especializado do SAMU (192) ou Corpo de Bombeiros (193).

O projeto é desenvolvido pela Coordenadoria-Geral de Educação em Saúde (CGES) da SESAU, em parceria com Instituições de Ensino Superior da Capital. Acadêmicos dos cursos de Medicina, Enfermagem e Fisioterapia, previamente capacitados por profissionais socorristas da CCR/MS, são responsáveis por ministrar os treinamentos à população.

lém das capacitações abertas ao público, o projeto também está disponível para instituições públicas e privadas — como escolas, empresas, igrejas e associações de bairro — que queiram oferecer o curso aos seus membros. Os agendamentos podem ser feitos pelo e-mail: [email protected] .







#PraTodosVerem: Na capa da matéria há uma foto que mostra uma instrutora demonstrando realização de manobra de salvamento, utilizando um boneco enquanto uma aluna observa atentamente.