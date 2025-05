Detran-MS marca presença em missão técnica internacional pela transformação digital e mobilidade urbana

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) marcou presença na Missão Técnica Internacional promovida pela Associação Nacional dos Detrans (AND), que percorreu a Estônia, Finlândia e Suécia em busca de inovações em mobilidade e transformação digital no setor público.

>Delegação brasileira na Estônia

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, integrou a comitiva composta por mais de 16 representantes de Detrans de todo o Brasil, além de integrantes da Senatran e parceiros da AND. O objetivo da missão foi aproximar os órgãos brasileiros das melhores práticas globais em mobilidade inteligente e serviços públicos digitais.

Na Estônia, país referência mundial em governo digital, a delegação conheceu soluções avançadas como o e-Estonia Briefing Centre e empresas que utilizam inteligência artificial, sensores e energia renovável para melhorar a mobilidade urbana. A experiência foi especialmente relevante para Mato Grosso do Sul, que já mantém parceria com o Estônia Hub e lançou recentemente o novo portal Meu Detran alinhado ao conceito de governo digital.

“Participar dessa missão foi uma oportunidade valiosa para perceber que Mato Grosso do Sul já caminha lado a lado com países líderes em inovação digital. As soluções que vimos validam a direção que o Detran-MS já vem tomando, especialmente na digitalização de serviços e foco na experiência do cidadão”, destacou Rudel Trindade.

Uma das conferencistas na missão internacional foi Petra Holm, consultora em Transformação Digital da e-Estônia, que em novembro de 2024 conduziu palestra para o Detran-MS diretamente da Estônia. Na oportunidade, foi firmado Acordo de Cooperação Técnica para mapeamento de maturidade digital do órgão.

>Petra Holm já palestrou para o Detran-MS

>

A missão seguiu para a Finlândia, onde o grupo conheceu iniciativas da Finnish Transport and Communications Agency (TRAFICOM) e do Future Mobility Finland, que reforçam a centralidade do cidadão, sustentabilidade e automação nos sistemas de transporte.

Já na Suécia, a comitiva participou de encontros com autoridades como a Trafikverket e o Trafikkontoret, além de visitar a startup Luvly AB, especializada em mobilidade urbana sustentável. A etapa também contou com reuniões diplomáticas na Embaixada do Brasil em Estocolmo, ampliando as perspectivas de parcerias internacionais.

A missão foi encerrada com uma sessão de integração entre os participantes, fortalecendo o compromisso com a inovação, a sustentabilidade e o aprimoramento da gestão pública nos Detrans brasileiros. Para Mato Grosso do Sul, a experiência consolida o papel do Detran-MS como referência nacional em transformação digital no setor de trânsito.

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS (Com informações AND)

Fotos: Divulgação AND