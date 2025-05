Governo de Mato Grosso do Sul busca fortalecer e ‘instigar’ a cultura da inovação nos municípios

O fortalecimento da cultura da inovação em Mato Grosso do Sul é uma prioridade da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc). Por meio da Secretaria Executiva de Ciência e Tecnologia, a Semadesc promove ações que incentivam a pesquisa e a inovação, unindo universidades, iniciativa pública e privada, e a sociedade.

Atualmente, o estado conta com doze Ecossistemas Locais de Inovação, espaços interconectados que reúnem instituições, empresas, startups, universidades, centros de pesquisa e outros atores para impulsionar a inovação e o desenvolvimento tecnológico nas regiões. Esses ecossistemas fomentam a colaboração entre os participantes, compartilhando conhecimento, recursos e oportunidades de negócios.

Um dos maiores destaques é o Ecossistema de Inovação de Maracaju, lançado durante o Showtec 2023. A iniciativa é resultado da parceria entre a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), o Sebrae/MS, a Prefeitura Municipal de Maracaju e outras entidades. O objetivo é apoiar atividades empreendedoras e inovadoras que forneçam base para o desenvolvimento do agronegócio regional.

No Showtec 2025, realizado nesta semana em Maracaju, o secretário-adjunto da Semadesc, Artur Falcette, participou de um talk show sobre a importância de criar uma cultura de inovação. O debate reuniu representantes do ecossistema local para discutir desafios e oportunidades da inovação em contextos municipais, incluindo o prefeito de Maracaju, Marcos Calderan; a empresária e professora de Empreendedorismo, Fabiana Paiva; e o gerente da UEMS no município, Alex Sandro Mühlen.

Falcette destacou que o estado tem como um dos seus pilares ser inclusivo, promovendo apoio à ciência, tecnologia e inovação para melhorar os indicadores sociais. Ele ressaltou a importância de disponibilizar recursos e verbas, lembrando que a Fundect está nesse escopo, permitindo que municípios e universidades acessem editais e desenvolvam projetos inovadores.

>Secetário-adjunto Artur Falcette, da Semadesc

O Ecossistema de Inovação de Maracaju, denominado "Plantar", busca integrar ações e tecnologias inovadoras para o agronegócio e negócios locais. A iniciativa é apoiada pelo Sebrae/MS e pela Prefeitura Municipal de Maracaju, e faz parte do programa Cidade Empreendedora, executado no município desde 2021. O pacto firmado durante o Showtec 2025 prevê a criação de grupos de trabalho com objetivos como promover o protagonismo empresarial, desenvolver habilidades e talentos para atender ao mercado regional, colaborar na atualização do marco legal e implementar estratégias de comunicação para fortalecimento do ecossistema.

O prefeito Marcos Calderan afirmou que contar com um ecossistema que articula tantas instituições e empresas é um privilégio, destacando que a inovação está em otimizar tempo, melhorar serviços e transformar a forma de trabalhar. Ele expressou confiança em um futuro cada vez melhor para Maracaju.

O evento também atraiu profissionais do setor produtivo, como o médico veterinário Rogean Veiber, diretor comercial da HV Soluções, que destacou a importância do debate sobre inovação e a necessidade de ferramentas tecnológicas direcionadas para o agronegócio, visando otimizar a gestão, contribuir para a sustentabilidade e o bem-estar animal.

Com essas iniciativas, Maracaju se consolida como um polo de inovação no estado, promovendo o desenvolvimento sustentável e a integração entre os diversos atores do ecossistema de inovação.

Rosana Siqueira, da Semadesc com informações do Sebrae e Prefeitura de Maracaju

Fotos - Mairinco de Pauda