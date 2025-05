Corrida dos Poderes: Treinão em Ponta Porã reúne mais de mil pessoas

Quem deseja ter uma vida mais saudável, incluindo o exercício físico na rotina, contou com o apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) na promoção, junto ao Executivo e Judiciário, do primeiro treinão de aquecimento para a Corrida dos Poderes em 2025. Mais de 1.000 pessoas participaram da atividade neste sábado (24), no Horto Florestal de Ponta Porã.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Presidente Gerson Claro esteve presente no treinão

Para o presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro (PP), o evento foi considerado um sucesso. “Agradecer a todos que estão envolvidos na organização do treinão e essa foi como a ‘largada’ dessa Corrida que virou tradição já, porque foi um sucesso com mais de mil pessoas, buscando valorizar o físico, a saúde. A gente cuidando da saúde é bom para o cidadão e bom para o Mato Grosso do Sul. A integração com o treinão virou um movimento bonito, incentivando outras corridas também”, destacou o presidente.

O incentivo com os treinões foi ampliado para outras cidades do interior e já estão marcadas as próximas datas em Corumbá (28/6), Três Lagoas (26/7) e Costa Rica (20/9). Assim como em Ponta Porã, todos estão marcados às 7h com diversas atividades, incluindo sorteio de prêmios.

O prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos, avaliou positivamente. “Recebemos de braços abertos e ficamos felizes que a comunidade abraçou. Parece que veio para ficar, espero que continue e que possamos trazer outra etapa da corrida aqui também futuramente”, desejou.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Mônica Riedel e Katia Claro são idealizadoras do evento

Com as presenças da primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, da advogada Kátia Claro, que são as idealizadoras da Corrida dos Poderes, e Kassilene Cardadeiro, coordenadora do evento, o primeiro treinão é um incentivo à competição saudável da Corrida dos Poderes, que será realizada no dia 25 de outubro, em Campo Grande. Os participantes poderão se inscrever em breve, para caminhar 3km ou correr dois trajetos: 5km ou 10km.

“A Corrida não seria possível se não fosse a união de esforços, com iniciativa da ALEMS. Hoje é um sucesso, são 4 mil participantes no total, sendo a maioria servidores, mas tem a comunidade geral também. O treinão no interior chama as pessoas para irem para Campo Grande. Vai ficar uma sementinha plantada aqui para darem continuidade no esporte ” disse Mônica Riedel.

Kátia Claro, esposa do presidente da ALEMS, Gerson Claro, ressaltou a importância de levar a atividade ao interior. “Percebemos que as pessoas comparecem e Ponta Porã foi uma grata surpresa, mostrando que esse tipo de incentivo é sempre bem-vindo. Difundir a prática da corrida e da caminhada e fazer com que os municípios estejam juntos conosco para uma vida mais saudável é o objetivo”, disse.

A coordenadora Kassilene Cartadeiro explicou que o treinão imitou o trajeto da prova de outubro com percursos de 3, 5 ou 10 quilômetros. “Os treinos são gratuitos, assim como a Corrida e vamos realizar com bastante antecedência para as pessoas já se prepararem. Eles trouxeram suas famílias e puderam deixar as crianças na área kids”, destacou.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Evento teve caminhada de 3km e corridas de 5km e 10km

José Hércules, acadêmico de Medicina que participou do evento, também elogiou. “Foi um evento muito bom, vimos a população acordando 7 horas em um sábado, fazer cardio cedo. Vimos parte dos batalhões do Exército e Polícia, o que incentiva eles a participarem também, como as pessoas mais velhas. De R$ 200 gastos no esporte são R$ 2 mil poupados na saúde”, comparou. A enfermeira Magda Costa disse que o evento fortalece o estímulo a sair do sedentarismo. “É muito importante fazer um esporte, prevenindo futuras doenças. Aqui vimos de crianças aos idosos participando, é um super estímulo”, ressaltou.

Saiba mais sobre o que ocorreu nas edições passadas no site oficial https://corridadospoderes.ms.gov.br/.