REME realiza formação continuada para merendeiros com foco em alimentação escolar sem glúten

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou nessa sexta-feira (23), a 1ª Oficina Culinária da Superintendência de Alimentação Escolar (SUALE), com o tema “Receitas Sem Glúten”, voltada à capacitação dos merendeiros e merendeiras da Rede Municipal de Ensino (REME). O evento aconteceu nas dependências da Universidade Anhanguera (Bloco C), na Avenida Gury Marques, e reuniu cerca de 30 profissionais da alimentação escolar para uma tarde de aprendizado prático e troca de experiências.

A oficina teve como objetivo subsidiar os profissionais da merenda escolar com novas preparações feitas com ingredientes adaptados para atender os alunos com necessidades alimentares especiais, como os alérgicos ao trigo e os que possuem sensibilidade ao glúten. Entre as receitas ensinadas estavam torta recheada com frango, pão sem glúten e bolo com cacau, todas preparações inclusivas e de fácil adaptação nas unidades escolares.

A formação foi conduzida pela nutricionista Elda Regina Leite Galvão, fundadora da ACELBRA/MS (Associação dos Celíacos do Brasil – seccional Mato Grosso do Sul), referência em alimentação segura para celíacos. A ação contou ainda com a coparticipação das nutricionistas da equipe técnica da SUALE, Adna Benevides, Lenilza Medeiros e Valéria Santana, além da cozinheira-auxiliar Swamy Moraes.

O secretário municipal de Educação, Lucas Bittencourt, destacou a importância da formação para a inclusão alimentar nas escolas da REME. “A alimentação escolar é um direito fundamental dos nossos alunos e deve atender com qualidade e segurança a todas as necessidades alimentares, inclusive as restrições. Essa oficina reforça nosso compromisso com a equidade, garantindo que todos os alunos, independentemente de suas condições alimentares, possam se alimentar com dignidade na escola”, afirmou.

Já o superintendente de Alimentação Escolar da SEMED, Luiz Raghiant, destacou o papel fundamental dos merendeiros na promoção da saúde nas unidades escolares. “Os merendeiros são agentes essenciais no cuidado diário com a saúde dos nossos alunos. Investir em sua formação contínua, especialmente em temas como alergias e intolerâncias alimentares, é reconhecer sua importância no processo educacional e garantir uma merenda mais inclusiva e segura”, ressaltou.

Para Ivone Lima do Nascimento, merendeira da EMEI Odete Trindade Benites, a oficina representou uma oportunidade de aprimorar conhecimentos e proporcionar uma alimentação escolar inclusiva. “Foi uma experiência maravilhosa. Aprender novas receitas e técnicas nos ajuda a cuidar ainda melhor das crianças. Cada vez mais, os pais se preocupam com o que os filhos comem na escola, e agora me sinto mais preparada para oferecer refeições seguras e saborosas, mesmo para os que têm restrições”.

Marley Cantero de Oliveira, merendeiro da EMEI Maria Olinda (Botafogo), reforçou a importância da formação prática no cotidiano das cozinhas escolares. “A gente sai daqui com muito mais confiança. A oficina mostrou que é possível fazer receitas sem glúten que são gostosas e fáceis de preparar. Isso faz toda a diferença para garantir que nenhuma criança fique de fora na hora da merenda”.

A iniciativa integra o conjunto de ações da SEMED voltadas à qualificação dos profissionais da educação e à promoção de uma alimentação escolar nutritiva, segura e acessível para todos os alunos da Rede Municipal de Ensino.







#PraTodosVerem: Na capa da matéria há uma foto que mostra participantes e ministrantes do curso reunidos em torno da bancada de uma cozinha industrial.