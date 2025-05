Preso médico suspeito de causar morte de paciente no estado do Rio

No dia 15 de maio, durante a primeira operação deflagrada contra Armando Morais, ele foi autuado em flagrante por vender e ter em depósito matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo.

Na clínica, reaberta irregularmente, policiais civis encontraram novamente medicamentos vencidos. Segundo eles disseram, “existem fortes indícios de que o procedimento foi realizado com o uso de medicamento vencido e possivelmente violado, o que teria provocado infecção generalizada, causando a morte de Priscila”, informou, em nota, a Polícia Civil.

A justiça deferiu ainda pedido de prisão do gerente da clínica. Ele é considerado foragido e está sendo procurado.

Ele foi localizado na cidade de Teresópolis após ter reaberto uma clínica e entrar em contato com os empregados, o que estava proibido pela justiça.

A polícia civil do estado do Rio prendeu o médico e ex-vereador de São Gonçalo, Armando Morais, investigado pela morte da paciente Priscila dos Santos Nascimento, 42 anos, durante procedimento estético, em março deste ano, para tratamento de varizes.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.