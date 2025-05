Delegado-Geral da Polícia Civil e titular do Garras participam do 1º Congresso de Direito e Segurança Pública, na OAB-MS

O Delegado-Geral da Polícia Civil – Lupérsio Degerone Lucio e o delegado titular do Garras (Delegacia Especializada de Repressão à Roubo a Banco Assaltos e Sequestros) – Guilherme Scucuglia participaram nesta sexta-feira, 23/05, do 1º Congresso de Direito e Segurança de Mato Grosso do Sul. Promovido por acadêmicos de Direito, o evento aconteceu no auditório da OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil seccional Mato Grosso do Sul) e contou com a participação de diversas autoridades civis e militares, além de advogados, universitários e pessoas interessadas pela temática abordada.

Para Degerone, é de extrema importância a Polícia Civil participar desses debates, com a comunidade acadêmica. “É uma honra muito grande participar deste encontro e tenho certeza que este congresso produzirá indicativos, sugestões e ideias para desenvolvermos cada vez mais a relação entre o Direito e a Segurança Pública em no Estado que amamos, que é o Mato Grosso do Sul”, comentou.

Já para o delegado Scucuglia, a presença da Polícia Civil no congresso foi imprescindível, para apresentar aos acadêmicos, o que o policial enfrenta em sua realidade no dia-a dia. “Com essas palestras foi possível apresentar aos estudantes os pormenores das investigações, da atuação nas ruas e as funções de cada uma das instituições que compõem a segurança pública no Estado”.

O encontro contou com palestras da Polícia Civil, da Polícia Militar por intermédio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e do Corpo de Bombeiros. Além disso, cada força fez exposição de viaturas e dos materiais de serviço utilizados em sua rotina de trabalho.

Para o acadêmico de Direito da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) Murilo Stefanello Paese, foram três palestras enriquecedoras. “Acrescentou não só como experiência, mas nos permitiu saber um pouco mais sobre qual o limite entre a atuação policial e o direito”, comentou.

Por outro lado, o que mais chamou a atenção do acadêmico Laio Fernandes Bordokan foi o funcionamento do corpo humano durante uma ocorrência policial e também o também o combate ao crime organizado na região de fronteira. “Agregou demais. Foi rica em detalhes e deu para entender como funciona tudo”, reforçou.