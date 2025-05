Formação capacita educadores para o projeto “Controlador Jovem em Ação”

Aconteceu nesta sexta-feira (23), no Centro de Educação Ambiental (CEA) Polonês, a formação dos coordenadores e professores orientadores que irão atuar na nova edição do projeto “Controlador Jovem em Ação”, promovido pela Controladoria-Geral do Município (CGM) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O técnico Gildiney Penaves de Alencar, da equipe pedagógica da Semed, explicou que a formação está prevista no cronograma oficial do projeto e tem como objetivo capacitar os profissionais responsáveis por orientar e coordenar as equipes escolares. “O encontro permitiu que os educadores conhecessem o projeto, entendessem as etapas, critérios de avaliação e as boas práticas para estimular o protagonismo estudantil”, destacou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Durante a formação, os participantes receberam um material de apoio completo, com informações sobre as 25 escolas participantes, sua distribuição geográfica, a composição das equipes escolares e um cronograma detalhado com todas as etapas e ações previstas no projeto.

O Controlador Jovem em Ação já está em sua terceira edição consecutiva em Campo Grande e, neste ano de 2025, conta com a participação de 25 escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme) — número superior ao das edições de 2022 (22 escolas) e 2023 (24 escolas).

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Atualmente, o projeto encontra-se na Ação 3, que corresponde à formação dos professores e coordenadores. A próxima etapa será no dia 6 de junho, com a formação dos alunos auditores, que liderarão as ações nas escolas. “Teremos a formação dos alunos auditores, que serão os quatro líderes das equipes de estudantes em cada escola. Essa formação também acontecerá no mesmo local. O objetivo é que esses alunos levem o conhecimento adquirido para suas unidades escolares e apliquem os conceitos do projeto junto aos colegas. Durante o encontro, eles vão aprender sobre a importância da auditoria cívica e terão a missão de repassar essas informações aos demais alunos que integrarão o projeto.”

Ao todo, o projeto envolve 15 ações, organizadas em duas grandes etapas, com foco no exercício da cidadania, no controle social e na vivência da auditoria cívica pelos estudantes. “O papel dos professores orientadores é essencial para guiar os alunos na construção dos projetos e garantir que o objetivo principal do programa — formar cidadãos conscientes e atuantes — seja alcançado com êxito”, concluiu Gildiney.

O valor total da premiação para os projetos vencedoras chega a R$ 128 mil, além de itens como bicicletas, projetores, troféus e medalhas.

Criado em 2022, o “Controlador Jovem” é inspirado em iniciativas de auditoria cívica escolar e incentiva a cidadania ativa entre os alunos, com ações voltadas à melhoria do ambiente escolar e ao uso consciente dos recursos públicos.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

#ParaTodosVerem As imagens mostram a Formação elaborada pela CGM e Semed.