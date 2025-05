Campo Grande se destaca nacionalmente na vacinação contra a gripe e reforça cuidado com população mais vulnerável

Campo Grande é hoje a segunda capital do país com melhor índice de vacinação contra a gripe, alcançando 41,43% de cobertura, conforme dados do Ministério da Saúde. Até o momento, foram aplicadas 235.870 doses, protegendo diferentes públicos, especialmente os mais vulneráveis, como idosos, gestantes, crianças e pessoas em situação de rua. A cidade fica atrás apenas de Vitória, capital do Espírito Santo, que registra 43% de cobertura.

O avanço na vacinação reflete o esforço conjunto das equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), que estão atuando em unidades, nas ruas, em instituições e até dentro de presídios para garantir que a imunização chegue a quem mais precisa.

“Esse resultado é fruto de um trabalho incansável, feito com muito compromisso e dedicação. Cada dose aplicada representa uma vida protegida, especialmente dos nossos idosos, das crianças pequenas, das gestantes e daqueles que vivem em situações mais vulneráveis. A vacinação é uma das nossas principais ferramentas para reduzir internações e salvar vidas”, destaca a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo.

Entre os públicos prioritários, os números mostram um cuidado direcionado. Dos 145.131 idosos reconhecidos pelo Ministério da Saúde, 63.118 já foram vacinados. Também foram imunizados 1.921 gestantes das 4.793 ativas na cidade, além de 18.511 crianças entre seis meses e menores de seis anos.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), 41 das 43 instituições já foram visitadas pelas equipes de imunização. A vacinação também chegou até os acamados, com 2.088 doses aplicadas entre os 3.227 cadastrados, e aos privados de liberdade, onde 4.720 dos 7.200 foram vacinados. A população em situação de rua, que soma 1.337 pessoas, já conta com 289 imunizados.

“Nosso trabalho não é só dentro das unidades de saúde. As equipes estão indo onde as pessoas estão, seja nas ILPIs, nas ruas, nas escolas, nas residências de acamados ou nos estabelecimentos penais. Isso demonstra o compromisso da gestão com o cuidado e com a saúde de todos, especialmente dos que mais precisam”, explica a superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiental, Veruska Lahdo.

Além das ações voltadas aos grupos prioritários, a vacinação segue disponível nas unidades de saúde e em ações itinerantes pela cidade. A Sesau reforça que a vacina é segura, gratuita e essencial para reduzir complicações, internações e óbitos causados pela gripe.

“Nosso apelo é para que as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários procurem se vacinar. É um gesto de amor à vida, próprio e de quem está ao nosso redor”, finaliza a secretária Rosana Leite.

#ParaTodosVerem As imagens mostram vacinação de acamados, no presídio e no consultório de rua.