"Estamos no rumo certo", destaca Zé Teixeira sobre o MS Ativo

O deputado estadual Zé Teixeira, 2º vice-presidente da Assembleia Legislativa, considera a nova etapa do programa MS Ativo Municipalismo, implementada pelo Governo do Estado, um grande avanço na estruturação dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

"O governador Eduardo Riedel está reunindo prefeitos, vereadores e secretários para discutir as demandas de cada município, neste momento em que as administrações eleitas e reeleitas completam 100 dias de trabalho", destacou Zé Teixeira. Nesta semana, o deputado participou de reuniões com representantes do Poder Executivo Estadual e lideranças de Alcinópolis, Fátima do Sul e Caarapó.

Na construção de uma parceria que leva benefícios à população, o governador recebeu as lideranças de Alcinópolis e confirmou a pavimentação e drenagem de trechos das serras de Paulo Andrade e de Furnas, além da infraestrutura completa de asfalto e drenagem para o novo bairro que será criado, o Jardim Morada do Sol. A prefeitura já adquiriu 10 hectares para a construção das casas.

O Governo do Estado também garantiu apoio à reforma da segunda etapa da UPA 24 horas, localizada na área central da cidade. O deputado Zé Teixeira elogiou o trabalho das gestões anteriores e da Câmara de Vereadores. "Alcinópolis é um lugar bem estruturado. O governador garantiu apoio às nossas reivindicações, permitindo que o município continue sendo um local onde o cidadão tem orgulho de viver", destacou.

Para a população de Fátima do Sul, a Prefeitura Municipal solicitou a restauração da MS-147, que liga o distrito de Culturama às rodovias MS-376 e MS-276, além da revitalização da Avenida Nove de Julho, no Bairro Brasilândia, com previsão de execução em duas etapas. Na reunião, também foi firmado o compromisso de substituição da ponte sobre o Córrego do Engano, na divisa dos municípios de Fátima do Sul e Dourados, por uma estrutura de concreto. A ponte é usada pelos caminhões que atendem a usina instalada na região e que vai produzir acúcar, aumentando a geração de empregos.

"O governador apresentou um levantamento dos recursos investidos na cidade, que já tem quase todas as ruas asfaltadas e recapeadas. São mais de R$ 70 milhões aplicados nas áreas de infraestrutura e educação. A intenção é deixar a cidade proxima de 100% de esgotamento sanitário. Investimentos contínuos são essenciais para o desenvolvimento de municípios como Fátima do Sul", avaliou Zé Teixeira ao final da reunião.

Infraestrutura - Já para Caarapó, os representantes do município solicitaram a pavimentação da Vila Planalto e a implantação e o asfaltamento do Anel Viário, partindo da Rua Maranhão, no trecho compreendido desde a BR-163, seguindo na MS-378 e continuando pela MS-280, na extensão de 23 quilômetros até a Aldeia Te’Yikue. "Também temos o compromisso da implantação do Anel Viário no trecho que vai do Armazém Guedin até a altura onde se encontra localizada a Cooperativa Coamo Agroindustrial, dando acesso ao município de Amambai e toda a região do Cone Sul", explicou o deputado.

Também foi solicitada a drenagem e a pavimentação do Parque Industrial de Caarapó para evitar os constantes alagamentos do bairro Capitão Vigário, a conclusão das obras de reforma do Hospital Beneficente São Mateus e a substituição da ponte sobre o Rio Piratini, na divisa com Laguna Carapã, uma antiga reivindicação dos produtores rurais da região. "A equipe da prefeitura trouxe projetos bem elaborados e organizados para a reunião. O governador reafirmou seu compromisso com a população de Caarapó", ressaltou o deputado.

Para Zé Teixeira, o modelo de parceria entre o Governo do Estado e as prefeituras, com a participação ativa do parlamento, representa um avanço na forma de desenvolver os municípios, garantindo qualidade de vida e crescimento econômico. "Estamos caminhando no rumo certo", concluiu.

Foto: Mariana Rios