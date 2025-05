Projeto Flash Mob Dançaê promove cultura e inclusão por meio da dança em escolas públicas na Capital

O projeto Flash Mob Dançaê integra a política pública municipal voltada para a juventude, levando atividades culturais e educativas a diversas regiões da Capital. A proposta reforça o compromisso da gestão municipal em oferecer alternativas saudáveis de lazer, estimular o engajamento dos jovens e promover a cultura como ferramenta de transformação social. #PraTodosVerem : Na matéria há duas fotos que mostram estudantes interagindo com integrantes do grupo de dança da Sejuv.

Durante a ação, os alunos foram convidados a interagir com os bailarinos, participando ativamente das coreografias. A estudante Victoria da Silva, de 16 anos, foi um dos convidados a participar. “Achei incrível esse projeto. Sou apaixonada pela arte, ainda mais quando é assim, acessível. Danço um pouco de tudo, então foi muito legal participar”, relatou.

A atividade contou com apresentações de dança urbana, como break e hip hop, executadas pelo grupo de dança da Sejuv. A iniciativa visa não apenas proporcionar momentos de lazer, mas também estimular a expressão artística entre os estudantes, contribuindo para o fortalecimento da autoestima e o desenvolvimento de habilidades sociais. Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv), realizou nesta sexta-feira (23) mais uma edição do projeto Flash Mob Dançaê, desenvolvido em escolas públicas com o objetivo de promover cultura, inclusão e protagonismo juvenil. Desta vez, a ação foi realizada na Escola Estadual Hércules Maymone.

