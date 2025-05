Seu Abraço Aquece: com apoio de servidores e parceiros campanha arrecada mais de 161,8 mil peças

Com mais de 161,8 mil peças arrecadadas a campanha do agasalho “Seu Abraço Aquece: doe calor e faça o bem” vai beneficiar mais de 330 instituições assistenciais em 32 municípios de Mato Grosso do Sul. A ação foi encerrada nesta sexta-feira (23), no Albano Franco, em uma cerimônia com a presença de instituições parcerias e colaboradores.

“É um momento de solidariedade, de presença da sociedade junto a quem precisa, através das instituições. São 333 instituições, é muito significativo. Cada uma de um tamanho, com um público-alvo. Mas todas esperam esse momento, porque elas podem estender a mão para uma família para que possa ter mais conforto no inverno. E o processo foi muito bem elaborado, não tem perda de tempo em separar, entregar, já está tudo feito. Isso foi um aprendizado do ano passado e só agiliza, e faz chegar na hora mais adequada possível”, disse o governador Eduardo Riedel.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A iniciativa, que completou dez anos, é conduzida pelos servidores públicos do Estado e instituições parceiras e voltada a atender famílias em situação de vulnerabilidade social que recebem roupas, calçados, cobertores e outros itens – novos ou em bom estado de conservação – que auxiliam durante o período de inverno.

“A gente avalia que as pessoas realmente estão solidárias, estão participando. Conseguimos um abraço muito grande dos cidadãos sul-mato-grossense. Acredito que a parceria do Governo do Estado, dos servidores, dá seriedade e credibilidade, as pessoas começam a participar, as empresas vieram, parceiros de outras instituições, outros poderes estão com a gente. Então, isso é muito bom, saber que a sociedade confia e trabalha com a gente, com a certeza que toda arrecadação vai chegar para quem precisa”, disse a primeira-dama do Estado e madrinha da campanha, Mônica Riedel.

Para as instituições que recebem as doações, a campanha é um auxílio para centenas de famílias. No Jardim Itamaracá, em Campo Grande, a associação “Deus é 10” atende 220 crianças e adolescentes, e vai receber casacos, cobertores e outros itens nos próximos dias. “A gente sente muito forte essa campanha. Todo ano a gente participa e é satisfatório. A gente vê as crianças chegando com aquele olhar, precisando de um casaco, uma camisa, um sapato, e já se acostumaram que todo ano eles vão lá e pegam e se sentem em casa”, disse Johnny Meira, coordenador da associação.

As doações ocorreram durante os meses de abril e maio, e a distribuição dos itens terá início na próxima segunda-feira (26). Além da quantidade de itens arrecadados, a ação de triagem foi destaque nesta edição da campanha, que ganhou uma oficina para recuperar algumas peças.

“Trabalhamos em três costureira, verificamos se as roupas estão em boas condições. Se estivessem manchadas ou sujas a gente providenciava lavagem, e se estivesse rasgada a gente recuperava. A ideia é organizar tudo e doar sempre da melhor forma. Inclusive temos um vestidinho, que provavelmente foi usado por uma criança pequena, de chegou todo sujo, manchado e rasgado e que trouxemos para a oficina, recuperamos, e ficou lindo. Foi nosso símbolo e agora pode ser usado por outra criança”, disse a servidora e artesã, Fátima Salomão, 70 anos.

Toda a ação de triagem foi realizada a partir do modelo utilizado para arrecadação de itens doados ao Rio Grande do Sul, após a tragédia do ano passado, trabalho que poupou tempo e ajudou na eficiência. “Tivemos muita participação e a solidariedade do povo sul-mato-grossense foi demonstrada mais uma vez. Essa organização é necessária, são mais de 160 mil pessoas, se não tiver essa organização o trabalho demora, perdemos tempo e as doações não chegam a quem precisa”, disse o secretário Frederico Felini, da Secretaria de Estado de Administração, que organizou a campanha.

A campanha, que teve início em 2015, é hoje uma das principais iniciativas sociais do Governo de Mato Grosso do Sul, consolidando-se ao longo da última década como uma ação permanente de cidadania e acolhimento.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende

ATENÇÃO: confira aqui o pack imprensa com as imagens de apoio e sonoras do encerramento da campanha.