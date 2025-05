Polícia Civil fecha boca de fumo e prende suspeito de tráfico em Bela Vista

Segundo as investigações realizadas pelo Setor de Investigação Geral (SIG), o suspeito vendia o entorpecente na sua própria residência, e também se utilizava de uma motocicleta para realizar a modalidade “disk-entrega” de drogas.

