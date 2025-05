Quarto dia do “Primt Itinerante” registra desistências da fila e organização de candidatos para a segunda-feira

A penúltima edição do “Primt Itinerante” mostrou candidatos mais conscientes a respeito da importância da documentação necessária para a seleção do Cadastro Reserva do Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho. Ação que ocorreu na Rua da Praia, 631, no Coophavila II, com a presença já de pessoas na fila, três horas antes da abertura do portão do CRAS (Centro de Referência em Assistência Social).

Unidade que recebeu, nesta sexta-feira, (23), não apenas moradores do bairro, mas de diversas áreas de Campo Grande, como foi o caso de Erica Stadler, de 55 anos que veio do Novos Estados para a triagem.

“Tive já uma oportunidade no programa, o que me faz agora querer voltar. A estrutura dada ao beneficiário é muito boa e significa uma ajuda para a pessoa depois se inserir em uma empresa. E o grande diferencial pra isso são os cursos que recebemos”, falou a candidata, que gostaria de ter ido no primeiro dia da ação, porém teve que resolver outros compromissos adiando assim a sua tentativa.

Realidade igual a de Edmilson Rodrigues Parras. Com a visita da Funsat mais perto da sua casa, ele aproveitou para tirar dúvidas sobre a analise dos documentos requisitados, assim como o próprio funcionamento do evento. “Agora sabendo, vou me preparar para ir em um dos dois endereços onde será na segunda-feira. Pra mim foi ótimo conseguir essas informações, antes de ir para um compromisso que já estava marcado. E como na semana que vem é o último dia, vou priorizar a minha manhã na data só pra isso”, disse o morador de 46 anos, um dos 121 atendidos no evento.

Cuidado que Juliana da Silva Moreira (29 anos) teve antes de pegar a fila. “Na Televisão vi o alerta para arrumar mas a documentação. Importante para não perder a viagem!”, relatou a moradora do Jardim Caiobá.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Mesma localidade da qual saiu Liliane de souza (29 anos). “Excelente essa opção da Funsat vir até a nossa região. Se não fosse assim eu poderia vir fazer a inscrição”, comentou.

Facilidade que também agradou Aparecida Leite de Lima, que conseguiu, pela primeira vez, concorrer ao Cadastro Reserva. “Todo mundo que eu perguntei me falou bem do Primt. E quem esta precisando tem que ir atrás. Fiz as entrevistas, estou bem confiante, e agora é aguardar”, declarou a moradora do Jardim Aquarius, de 59 anos.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Vivência a experiência de forma inédita também foi Viviá Machado Araripe da Silva (58 anos), que veio do Conjunto União. “Madruguei na porta para não ficar sem a senha. Depois que iniciaram achei o atendimento muito bom e rápido. Gostaria que mais serviços viesse até nós nos bairros. A maioria das pessoas vivem fora do Centro, onde está a Funsat”, destacou.

Opinião semelhante a de Anderson Rocha da Cruz. “Tenho uma experiência de trabalho que pode ajudar a Prefeitura, então acho que existe a possibilidade de ser chamado. Se a maior demanda é para o serviço pesado, estou pronto, só depende agora de me chamarem”, comentou o morador do Jardim São Conrado, de 43 anos.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Última data do circuito terá dois eventos

Confira as agendas do “Primt Itinerante” na segunda-feira (26):

26 de maio (próxima segunda-feira)

CRAS Canguru – 60 senhas

Rua dos Topógrafos , 1175. Jd. Canguru

26 de maio (próxima segunda-feira)

CRAS Moema – 60 senhas

Rua Querubina Garcia Nogueira , s/nº, Residencial Recanto dos Rouxinóis.

Requisitos para a seleção de beneficiários

O recrutamento de beneficiários segue as definições da Lei Municipal nº 7074/23, e é direcionado a selecionar pessoas que atuem em atividades como a conservação de logradouros públicos, serviços administrativos, além da preparação de áreas públicas para a realização de eventos.

Na eventualidade do candidato já ter feito parte do quadro do Primt, é preciso que ele já tenha se desligado, há mais de seis meses. Se for uma inscrição inédita, basta o perfil estar dentro de requisitos específicos, como. Por exemplo, o de estar desempregado de uma colocação formal, por um tempo superior a 180 dias.

O cadastro no programa também exige que o novo beneficiario tenha idade entre 18 e 67 anos, esteja inscrito no CadÚnico (Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal) e possua uma renda familiar per capta não ultrapasse o valor de ½ (meio) salário mínimo vigente. É obrigatória ao candidato a apresentação de documentos pessoais, como RG, CPF, comprovante de residência e a Folha Resumo do NIS (Número de Identificação Social).

Outra questão importante aos interessados, é a regra de que apenas um membro por família pode estar ligado ao Primt O programa também é submetido a um regime de cotas, sendo 5% do total para pessoas negras, 5% para PCD (Pessoas com Deficiência), 5% para mulheres que passaram por violência doméstica, 3% aos egressos do Sistema Penitenciário e outros 3% reservados ao pessoas portadores do TEA (Transtorno do Espectro Autista).

O subsídio destinado aos matriculados nesta política pública é de um salário mínimo, uma cesta básica e alimentação nos dias de trabalho. Além disso, o inscrito recebe o mínimo 40 horas/aula de capacitação profissional, em cursos ou palestras. Todo inscrito, obrigatoriamente já passou antes pela condição de Cadastro Reserva do programa.

Mais informações na Central (67) 4042-0585, pelo Ramal 5933 (Serviço Social), das 7h às 11h e das 13h às 17h.