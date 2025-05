Prefeitura entrega neste sábado (24) Arena Esportiva e revitalização da Praça do Jardim Itamaracá

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), realiza neste sábado (24), às 8h, a entrega da Arena Esportiva do Jardim Itamaracá, localizada na Rua Padre Mussa Tuma, 1205. A nova estrutura faz parte do programa “MS Bom de Bola” e tem como objetivo oferecer oportunidades de esporte e lazer a crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social.

A arena modular conta com quadra de futebol society, quadra de areia, parquinho infantil, academia ao ar livre, arquibancada e iluminação em LED. O investimento foi de R$ 343,8 mil.

Além da arena, a Prefeitura também entrega a Praça do Jardim Itamaracá, que receberá o nome “Deus é Dez”. O local passou por ampla revitalização, com investimento de R$ 569.523,91. Foram executadas melhorias como a reforma do campo de futebol, instalação de alambrados no campo e na quadra, implantação de academia ao ar livre, iluminação, bancos, lixeiras e arquibancada.

Durante o evento, será realizada a cedência da praça para a Associação Projeto Deus é Dez, presidida por Suelen Martines Rejala Meira. A associação desenvolve o Projeto Esporte Resgatando Vidas, que atende cerca de 120 crianças e adolescentes com treinos de futebol society, futsal e futebol de campo.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações da Prefeitura, que está entregando sete arenas esportivas em diferentes regiões da capital. Até o momento, já foram inauguradas as estruturas nos bairros Dom Antônio Barbosa, Coophavila II e Coophatrabalho. O projeto é realizado em parceria com a Secretaria Especial de Articulação Regional (Sear), a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), e conta com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra a Arena Esportiva do Dom Antônio, inaugurada no mês passado.