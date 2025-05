Polícia Civil descobre esquema de transporte de drogas, apreende aproximadamente 10kg de maconha e prende mulher em flagrante em Três Lagoas

No final da tarde de ontem (22), a Polícia Civil, por meio dos agentes da SIG (Seção de Investigação Geral) e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência) de Três Lagoas, prendeu em flagrante delito um mulher, de 29 anos, suspeita da prática do crime de tráfico de drogas.

No período a manhã, os investigadores receberam uma denúncia de que uma carga com grande quantidade maconha, ocultada em caixas de papelão contendo alimentos, havia sido despachada na cidade de Campo Grande, através de uma transportadora, para Três Lagoas.

Diante da informação, os agentes da SIG e do NRI passaram a monitorar o estabelecimento, e já no final da tarde, observaram que um veículo estacionou no local, quando uma mulher colocou três caixas de papelão em seu interior.

Os policiais passaram a acompanhar o veículo e realizaram a abordagem, tendo a condutora ficado extremamente nervosa.

Diante das suspeitas, foi realizada uma vistoria no veículo, e quando questionada sobre as caixas, afirmou que pertenciam a indivíduo que encontra-se preso, mas que iria entregá-las a outra pessoa a seu mando, recebendo para tanto o valor de R$ 300,00.

Durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram no interior das caixas, nove tabletes de substância análoga à maconha, disfarçados em embalagens de macarrão e roupas.

A quantidade de substância análoga à maconha apreendida é suficiente para preparar mais de 9 mil porções da substância destinadas à venda para usuários, e é avaliada em quase de R$ 20.000,00.

A mulher foi conduzida à Delegacia, onde foi autuada em flagrante delito, suspeita da prática do crime de tráfico de drogas. Considerando-se os dispositivos legais, não foi arbitrada fiança, sendo que após a realização do exame de corpo de delito, ela foi encaminhado às celas da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde aguardará a disposição da Justiça.

As investigações irão continuar para confirmar o remetente das substâncias, indivíduo que já foi identificado pelos agentes do NRI, e que possui conhecido envolvimento com o tráfico de drogas.

A SIG de Três Lagoas/MS solicita a colaboração e apoio de toda população três-lagoense, com informações sobre a prática de crimes e localização de indivíduos foragidos da Justiça, sendo que as denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.