Caravina recebe vereadores de Paraíso das Águas e apoia melhorias em rodovias rurais

Na sexta-feira (23), o deputado estadual Caravina recebeu três ofícios da Câmara Municipal de Paraíso das Águas, solicitando apoio e intervenção junto à AGESUL para garantir melhorias urgentes em importantes rodovias que atendem à zona rural do município.

Os documentos, assinados pelos vereadores Fio do Povo, Professor Leonardo, Edson da Oficina e pelo presidente da Câmara, Marquinhos do Pouso Alto, destacam a necessidade de ações imediatas para garantir a trafegabilidade, segurança dos usuários e o escoamento da produção agropecuária local, fundamental para a economia da região.

As solicitações envolvem a ampliação dos serviços de cascalhamento e patrolamento por mais 8 km na MS-324A, especialmente no trecho entre o 5º Conjunto e a Fazenda Três Marias. O tráfego intenso de veículos pesados, como caminhões agrícolas, tem agravado a precariedade da via, comprometendo o transporte de insumos e colheitas.

Outro ponto de atenção está nas rodovias MS-316 e MS-320. Os vereadores pediram a realização de roçagem nas margens da MS-316, a partir do km 53 até o distrito de Pouso Alto, e operação tapa-buracos tanto nesse trecho quanto na MS-320, até a interseção com a MS-377. De acordo com os parlamentares, a vegetação e os buracos têm apresentado riscos à segurança viária e prejudicado o tráfego local.

O deputado Caravina se comprometeu a interceder junto à AGESUL para que as obras sejam incluídas como prioridade no cronograma do governo estadual. “Recebi com atenção os pedidos dos vereadores de Paraíso das Águas. São demandas legítimas e que impactam diretamente o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da população rural do município. Vamos trabalhar para que as melhorias nas rodovias sejam realizadas o quanto antes”, afirmou o parlamentar.

A iniciativa dos vereadores, com o apoio do deputado Caravina, reafirma o compromisso conjunto pela melhoria da infraestrutura e pelo fortalecimento da economia regional, especialmente em municípios que têm na produção agropecuária sua principal atividade econômica.