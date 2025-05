Mourão critica medidas fiscais e diz que governo está "perdido

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), em pronunciamento no Plenário nesta sexta-feira (23), criticou a atuação do governo federal, destacando falhas, segundo ele, na condução política, econômica, ambiental, diplomática e institucional do país. O senador afirmou que o Executivo não consegue apresentar soluções para questões básicas do país.

— Sem capacidade de interlocução efetiva no Senado e na Câmara, o governo segue refém e imerso na lógica perversa do troca-troca de emendas por apoio político e, mesmo com isso, não consegue fazer avançar suas pautas. Está tão perdido e descoordenado que não enxerga uma luz no fim do túnel, seguindo imobilizado em face dos graves desafios e problemas nacionais — afirmou.

Mourão apontou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se alinha a regimes autoritários no exterior e que, internamente, a agenda anticorrupção foi "abandonada". O senador também criticou o anúncio do governo de aumento na cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), seguido de recuo após reações negativas. Para o senador, o Executivo tenta compensar os desequilíbrios fiscais com aumento de impostos, sem planejamento.

— A reação noturna do mercado levou a que hoje, pela manhã, recuassem na proposta que havia sido apresentada. Isso mostra claramente que decisões são tomadas sem pesar os prós e os contras. É um processo decisório nunca visto na história do Brasil — disse.

Mourão lembrou que a estimativa de analistas do mercado para o déficit nas contas públicas já supera R$ 60 bilhões e afirmou que as medidas demonstram contradição entre o discurso e a prática de controle orçamentário.