Conferências Livres fortalecem participação comunitária e elencam propostas para evento municipal

Com a participação de lideranças, usuários e representantes de entidades, o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS) encerrou, esta semana, as Conferências, que têm o objetivo de levantar propostas para a 16ª Conferência Municipal de Assistência Social, que terá como tema “20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência” e ocorrerá nos dias 25 e 26 de junho na Universidade Uniderp.

Os eventos foram realizados em Cras das sete regiões de Campo Grande para debater o tema apresentado e levantar as propostas que serão encaminhadas ao evento principal, além de servirem como um momento de reflexão e avaliação sobre como vem ocorrendo as políticas públicas do setor.

Além de reunir representantes da sociedade, as conferências também contam com a participação de diferentes gestores, trabalhadores de diversos níveis, e, em especial, movimentos e fóruns de usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

“A escuta e a participação de todos, são fundamentais para a análise, proposição, construção, avaliação e consolidação desta política pública em Campo Grande, especialmente no contexto do Sistema Único de Assistência Social e de sua gestão democrática e participativa. São momentos estratégicos para refletir e avaliar coletivamente os avanços alcançados, identificar desafios e formular propostas que garantam o fortalecimento do SUAS diante de diferentes conjunturas”, pontuou a secretária-adjunta de Assistência Social e Cidadania, Inês Mongenot, durante a realização da última Conferência Livre, no Cras Vida Nova.

Em todos os eventos, os participantes foram divididos em grupos para a elaboração das propostas, discutidas com base em eixos temáticos, abordando temas como financiamento, benefícios socioassistenciais e controle social.

Marcando presença pela segunda vez das Conferências Livres, a dona de casa Ivone Oliveira, participante do grupo de idosos do Cras Vida Nova, disse que seu grupo debateu melhorias de infraestrutura para a região e para a aldeia localizada no território, onde moram 40 famílias. “É muito bom para nós, porque a gente tem oportunidade de falar, de responder, de perguntar e de pedir alguma coisa também. Eu gostei, foi maravilhoso porque eu não tenho estudo, então eu gosto de ouvir, de aprender coisas novas”, disse.

Também com foco na infraestrutura do bairro, a dona de casa Kezia Domingos dos Santos contribuiu com sugestões direcionadas à iluminação e saneamento básico da região. “Foi a minha primeira vez e achei muito interessante, nunca tinha participado, nunca tinha ido, não sabia que tinha essa reunião em dois a cada dois anos, mas foi muito interessante eu poder participar, dar as minhas opiniões e contribuir para a melhoria do meu bairro”, ressaltou.

Após as considerações de cada grupo, as sugestões são reunidas para encaminhamentos no evento de junho. O objetivo é avaliar a política de assistência social e definir diretrizes para o Suas nos próximos dois anos, subsidiando diagnósticos da realidade territorial e local, identificando dificuldades e situações de desproteção social, além de contribuir para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social.

Oportunidade única

De acordo com a superintendente de Gestão do Suas, Marcilene Rodrigues, em 2025, o marco dos 20 anos do SUAS oferece uma oportunidade singular para revisitar a trajetória, reafirmar seus princípios, diretrizes e planejar o futuro à luz das necessidades e demandas no campo da proteção social.

“O processo conferencial é um percurso privilegiado de diálogo democrático e participação social, onde sua realização demonstra o compromisso do município com a transparência, governança e com a gestão democrática, além de fortalecer o controle social e a responsabilidade dos gestores com as pessoas”, frisou.

Confemas

As conferências de Assistência Social acontecem a cada dois anos e tem como objetivo, criar um espaço democrático de discussão e avaliação de preposição das prioridades para as políticas públicas com a participação dos diversos representantes do governo e da sociedade civil organizada.

A última Conferência aconteceu em 2023 e teve como tema “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos” e teve como foco cinco eixos, que abordaram desde financiamento para a garantia dos direitos socioassistenciais até a importância dos benefícios socioassistenciais e o direito à garantia de renda como proteção social na reconfiguração do SUAS.

“As Conferências Livres são um espaço para que a sociedade civil, usuários, trabalhadores, entidades sociais e outros interessados, possam participar da discussão e tomada de decisões sobre a política pública de assistência social. É um momento importante de reflexão para garantir que a política de assistência social atenda às necessidades e demandas da população e que contribua de forma efetiva com a garantia dos direitos sociais”, concluiu a secretária de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento.