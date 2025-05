Polícia Militar e Agetran finalizam palestras educativas sobre segurança no trânsito em Alcinópolis

Coxim (MS) – Como parte das ações do Movimento Maio Amarelo, a Polícia Militar e a Agência Municipal de Trânsito (Agetran) realizaram, nesta quinta-feira (22), uma série de palestras educativas nas escolas visando conscientizar crianças e adolescentes sobre a importância da segurança no trânsito em Alcinópolis.

Desta vez, as atividades foram realizadas com os alunos do Centro Municipal de Educação Infantil “Brenno Crisóstomo Duart” e da Escola Municipal Miguel Antônio de Morais, que receberam orientações sobre comportamento seguro nas vias, a importância de atravessar na faixa, usar o cinto de segurança e respeitar as leis de trânsito.

Além das palestras, os responsáveis pela ação, o Comandante do Pelotão da Polícia Militar de Alcinópolis e o Gerente da Agetran, participaram de uma entrevista na rádio local, onde destacaram a relevância da iniciativa e a necessidade do envolvimento de toda a comunidade na construção de um trânsito mais seguro.

As atividades já vinham sendo realizadas desde o início da semana com estudantes da Escola Estadual Professora Romilda Costa Carneiro e da Escola Municipal Alcino Carneiro, reforçando o compromisso da segurança pública e da gestão municipal com a educação para o trânsito.

O Diretor Municipal de Trânsito, Jânio de Jesus Morais, também esteve presente nas ações, enfatizando o papel da administração pública em apoiar iniciativas de prevenção e conscientização.

Encerrando a programação, uma passeata percorreu as principais avenidas da cidade, levando para as ruas a mensagem de que “Desacelere: seu bem maior é a vida”, tema da campanha Maio Amarelo 2025, que alerta para os riscos da imprudência e reforça a importância de atitudes responsáveis no trânsito.

O Maio Amarelo é um movimento internacional que busca sensibilizar a sociedade sobre o alto índice de acidentes, feridos e mortes nas vias urbanas e rodovias, estimulando condutores, pedestres e ciclistas a adotarem comportamentos mais seguros.

