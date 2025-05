Comissão aprova regras para a inclusão de pessoas neurodivergentes

A deputada também acrescentou os termos "dislexia, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) ou outro transtorno de aprendizagem" em artigo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) que trata da educação especial. O objetivo foi deixar claro na legislação que a esses estudantes também deve ser assegurado o acompanhamento específico.

A versão original previa multa de 3 a 20 salários mínimos para a escola que recusar a matrícula de aluno com neurodivergência.

Ela apresentou um substitutivo (aprovado pela comissão) para o Projeto de Lei 5499/23, do deputado João Daniel (PT-SE). Em uma das mudanças, fixa a pena de prisão de 2 a 5 anos, a mesma penalidade aplicada ao crime de racismo, para os casos de preconceito contra pessoa neurodivergente.

"O foco do conceito de neurodivergência não são os déficits, sintomas ou “deficiências”, mas a variedade neurológica encontrada na população. Por isso, ele engloba praticamente todas as diferenças psiquiátricas e neurológicas, sejam transtornos ou não, o que inclui, por exemplo, superdotação e altas habilidades, ou mesmo tumores cerebrais", explicou a relatora, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ).

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.