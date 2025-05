Professores dos anos iniciais da Reme participaram de formação no ETA Maria Aparecida Pedrossian em parceria com a Águas Guariroba

A Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande (Semed), por meio da Superintendência de Políticas Educacionais e da Divisão dos Anos Iniciais, promoveu nos dias 22 e 23 de maio uma formação voltada aos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, inscritos no concurso do Programa Sanear. A atividade ocorreu nas dependências da Estação de Tratamento de Água (ETA), no Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian, com turmas nos períodos matutino (às 9h) e vespertino (às 14h30), conforme a escolha prévia dos participantes.

A formação reuniu 47 professores da Rede Municipal de Ensino (Reme) e técnicos pedagógicos da Semed, sendo conduzida pela equipe de responsabilidade social da empresa parceira Águas Guariroba S/A. O objetivo foi orientar e repertoriar os docentes com informações e conhecimentos necessários para a atuação no Programa Sanear, iniciativa voltada à educação ambiental e à promoção da sustentabilidade nas escolas municipais.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Segundo Clarissa Ribeiro, palestrante da formação e representante da Águas Guariroba, a proposta foi além da capacitação técnica. “Nosso foco foi sensibilizar os professores sobre a importância da água, do saneamento e da sustentabilidade. O professor é multiplicador, e ao compreendermos o papel fundamental que eles exercem, conseguimos ampliar o alcance das nossas ações nas comunidades escolares”, afirmou.

Para os participantes, o encontro representou uma oportunidade de aprofundamento e troca de experiências. O professor Maurício Nars, da Reme, destacou a relevância do conteúdo abordado. “Foi uma manhã extremamente produtiva. Pudemos entender como o trabalho da Águas Guariroba se conecta com o nosso cotidiano em sala de aula. A formação nos ajudou a pensar em práticas pedagógicas mais significativas para nossos alunos, especialmente no que diz respeito à conscientização ambiental”, declarou.

A professora Lauanny Azevedo Morel, da Escola Municipal Professora Iracema de Souza Mendonça, também participou da capacitação e elogiou a escolha do espaço. “Estar dentro da Estação de Tratamento, vendo de perto como funciona todo o processo, transformou o aprendizado. Saímos de lá com mais conhecimento, mas também com inspiração para levar esses temas de forma lúdica e responsável para as crianças”, relatou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A chefe da Divisão do Ensino Fundamental da Semed, Ana Ribas, ressaltou o compromisso da rede com a formação continuada. “Essa formação foi pensada com muito cuidado, alinhada às diretrizes do nosso currículo e à proposta pedagógica da REME. Ao promover esse contato direto com o espaço da ETA, fortalecemos a compreensão dos professores sobre o tema e incentivamos práticas mais conscientes e críticas nas escolas”, destacou.

A formação integrou o calendário de ações da Rede Municipal de Educação voltadas ao fortalecimento da política de formação continuada dos professores e reafirmou o compromisso da gestão com a qualidade do ensino e a valorização do meio ambiente nas unidades escolares.