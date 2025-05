Agendão: fim de semana tem Festa das Nações Amigas, espetáculos musicais, teatro e celebrações religiosas

Com o fim de maio se aproximando, Mato Grosso do Sul já começa a entrar no clima das festas juninas, com programações religiosas e culturais que misturam fé, tradição e alegria popular. Em Campo Grande, a Festa do Padroeiro São João Bosco movimenta a Paróquia com shows, praça de alimentação e atrações culturais durante todo o fim de semana. Já em Nioaque, a celebração em homenagem a Santa Rita de Cássia traz shows como o da dupla Patrícia & Adriana, enquanto em Rio Verde de Mato Grosso, a tradicional Festa de Nossa Senhora Auxiliadora completa 93 edições com apresentações e festividades na praça da igreja matriz.

A capital também recebe a segunda edição da Festa das Nações Amigas, que reúne culturas do Brasil, Bolívia, Espanha, Líbano, Japão, Paraguai, Portugal e Itália com apresentações artísticas, gastronomia típica e artesanato.

Para quem prefere teatro e música, o fim de semana conta com espetáculos como o clássico “O Bem Amado”, a montagem paraense “MOMO – Um Ato Poético para Testemunhas”, o musical “Uma Saudação às Divas”, a releitura de “A Bela e a Fera” e a peça infantil “Aquele, Aquela, Menos Ela”, com sessões para todos os públicos e bolsos.

ASetesc(Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e aFCMS(Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:

Sexta-feira (23)

2ª Festa das Nações Amigas -Culturas do Brasil, Bolívia, Espanha, Líbano, Japão, Paraguai, Portugal e Itália se encontram em uma celebração multicultural, com apresentações artísticas, gastronomia típica, artesanato e muito mais.

Horário: 18h30 às 22h

Local: Estacionamento do Comper Itanhangá – R. Joaquim Murtinho, 1679

Entrada: Gratuita

Festa do Padroeiro São João Bosco -A Festa do Padroeiro São João Bosco terá a presença de João Marcos e Zé Ronaldo nesta sexta-feira. A festa, que também comemora Nossa Senhora Auxiliadora, conta com shows musicais, praça de alimentação, artesanato e outras atividades.

Horário: a partir das 18h

Local: Paróquia São João Bosco

Entrada: gratuita

Espetáculo “O Bem Amado” -O grupo Fulano di Tal apresenta uma adaptação teatral baseada na obra de Dias Gomes, narrando a trajetória do prefeito Odorico Paraguaçu e seus esforços para inaugurar o primeiro cemitério da cidade.

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhandui, 200

Entrada: Gratuita

Lançamento do livro “Os Olhos de Capitu” -A Casa de Cultura de Campo Grande promove o lançamento da obra “Os Olhos de Capitu”, do autor Flávio Adriano Nantes. O livro reúne contos, crônicas e epígrafes que dão voz a personagens esquecidos, marginalizados e profundamente humanos.

Horário: 19h

Local: Casa de Cultura de Campo Grande – Av. Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Exposição “As Várias Faces de Lídia Baís” -Em homenagem aos 125 anos de nascimento da artista campo-grandense Lídia Baís, a mostra reúne obras marcantes que revelam a visão singular e ousada de uma mulher à frente de seu tempo. A visitação permanece aberta até o dia 30 de junho, nos dias úteis.

Horário: 7h30 às 17h30

Local: Museu da Imagem e do Som

Entrada: Gratuita

MC Negão -Um dos nomes fortes do funk paulistano, MC Negão se apresenta neste sábado no palco do Royal com seus maiores sucessos.

Horário: 22h

Local: Royal – Av. Arquiteto Rubens Gil de Camilo

Entrada: A partir de R$ 120 pelo link https://ingressos.meep.com.br/mc-negao-or

Bloco do Eu Sozinho -Com repertório dedicado ao rock nacional, o projeto retorna a Campo Grande em homenagem a bandas como Los Hermanos, Legião Urbana, Skank, CPM 22 e Engenheiros do Hawaii.

Horário: 20h

Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186

Entrada: A partir de R$ 70 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/bloco-do-eu-sozinho-em-campo-grande-ms/2889032

SambaCaos -Sexta é dia de samba e brasilidade com o grupo SambaCaos, que se apresenta na calçada da Rua 14 de Julho, no Pizza Pub.

Horário: 19h

Local: Pizza Pub – R. 14 de Julho, 2553

Entrada: Gratuita

Jah Rebel -O DJ Jah Rebel assume a calçada da 14 com uma seleção dançante de dancehall e alt-pop, nesta sexta-feira.

Horário: 20h30

Local: Copo Bar – R. 14 de Julho, 2530

Entrada: Gratuita

Baile do Gu -A noite promete com o Baile do DJ Gustavo Freitas, que traz uma fusão de pop, funk e sonoridades do submundo. Também sobem ao palco os DJs Gikka e Lino Mascarado.

Horário: 20h

Local: Ponto Bar – R. Dr. Temístocles, 103

Entrada: A partir de R$ 5 na portaria

Vamos Comer Caetano -A festa mistura tropicalismo e música alternativa com os DJs Aruan, Fala Verdade e Ladyafroo, em mais uma edição de “Vamos Comer Caetano” no Augusta Bar.

Horário: 22h

Local: Augusta Bar – R. Maracaju, 103

Entrada: A partir de R$ 5

Clímax + Mundo Invertido -Com passagens por festivais como Mamba Negra e Boiler Room, DJ Bassan comanda a noite ao lado de outros sete DJs locais, em uma fusão de funk paulistano e techno.

Horário: 22h

Local: NON Stop Club – R. Pimenta Bueno, 127

Entrada: A partir de R$ 40 pelo link https://shotgun.live/pt-br/events/climax-epidemia-sururu

Circuito Era Glacial -Voltado para crianças de até 13 anos, o circuito no Shopping Norte Sul leva os pequenos a uma viagem divertida ao tempo dos dinossauros.

Local: Shopping Norte Sul Plaza – Em frente à Renner

Entrada: A partir de R$ 35 no local

Sonic Mountain Park -O herói dos videogames está no Shopping Campo Grande! O Sonic convida a criançada para aventuras com escalada, boia cross, escorregadores e piscina de bolinhas. Crianças menores de 4 anos devem estar acompanhadas por responsáveis.

Local: 1º Piso do Shopping Campo Grande

Entrada: A partir de R$ 50

Local: 1º Piso do Shopping Campo Grande

Entrada: A partir de R$ 50

Três Lagoas

Cinema nos Bairros -O projeto “Cinema nos Bairros”, com apoio da Prefeitura de Três Lagoas, leva à população a exibição do filme “Orion e o Escuro”, oferecendo um momento de lazer com distribuição gratuita de pipoca e refrigerante.

Horário: 19h

Local: Etelvino Custódio de Queiroz, 157 - Três Lagoas

Entrada: Gratuita

Dourados

Deive Leonardo – Turnê Antes & Depois -Com mensagens de fé, transformação e esperança, o evangelista Deive Leonardo desembarca em Dourados com sua nova turnê, prometendo uma noite inspiradora.

Horário: 19h30

Local: Centro de Eventos Unigran – R. Balbina de Matos, 2121 - Dourados

Entrada: A partir de R$ 70 pelo link https://ingressodigital.com/evento/15284/deive-leonardo-

Nioaque

Festa de Santa Rita de Cássia -A cidade de Nioaque se prepara para viver mais uma edição da tradicional Festa de Santa Rita de Cássia, padroeira do município. Nesta sexta-feira, tem show do Alma Serrana.

Horário: a partir das 19h

Local: em frente à Igreja Matriz

Entrada: gratuita

Sábado (24)

Espetáculo “MOMO – Um Ato Poético para Testemunhas” -Uma criação cênica autobiográfica do ator e professor Alberto Silva Neto, a peça “MOMO”, do grupo Usina de Belém (PA), chega a Campo Grande como parte da programação do projeto Escambo – Rede Parente, que traz peças de outros estados, oficinas e mesas públicas para a capital sul-mato-grossense.

Horário: 20h

Local: Espaço Fulano di Tal – R. Rui Barbosa, 3099

Entrada: Gratuita

Espetáculo “Uma Saudação às Divas” -Cantando clássicos de grandes divas como Whitney Houston, Mariah Carey, Celine Dion e Adele, o espetáculo leva ao palco os intérpretes Li Martins (ex-Rouge), Thielly Lohane (Canta Comigo) e Rafael Oliveira (X-Factor) para um grande show musical.

Horário: 20h30

Local: Teatro Glauce Rocha

Entrada: A partir de R$ 35 pelo link https://ingressodigital.com/evento/15274/uma-saudacao-as-divas

Espetáculo “A Bela e a Fera” -O Palácio Popular da Cultura recebe neste sábado uma releitura de um dos maiores clássicos de todos os tempos, baseado no conto francês.

Horário: 16h

Local: Palácio Popular da Cultura

Entrada: A partir de R$ 60 pelo link https://sis.ingressodigital.com/lojanew/form_setor.asp?tploja=s&eve_cod=15119&pdvWeb=&sets=S&pdv_id=1&cupom=

Espetáculo Infantil “Aquele, Aquela, Menos Ela” -Encenada pela atriz Liz Sória, a peça acompanha a trajetória de uma menina criativa e a dificuldade de expressar sua identidade, cantando, criando e dançando.

Horário: 16h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200

Entrada: Gratuita

Festa do Padroeiro São João Bosco -Neste sábado tem show do grupo Sampri, com muito samba e MPB. A festa, que também comemora Nossa Senhora Auxiliadora, conta com shows musicais, praça de alimentação, artesanato e outras atividades.

Horário: a partir das 18h

Local: Paróquia São João Bosco

Entrada: gratuita

11º Deixa Brincar – Semana Mundial do Brincar -Nesta Semana Mundial do Brincar, a Aliança Pela Infância realiza uma tarde de brincadeiras e lazer para as crianças no Parque das Nações Indígenas.

Horário: 13h às 17h

Local: Parque das Nações Indígenas – Portão Guarany

Entrada: Gratuita

2ª Festa das Nações Amigas -Unindo costumes e culturas do Brasil, Bolívia, Espanha, Líbano, Japão, Paraguai, Portugal e Itália, o evento reúne apresentações culturais de diferentes cantos do mundo, além de expositores de artesanato, comidas típicas e muito mais.

Horário: 18h30 às 22h

Local: Estacionamento do Comper Itanhangá – R. Joaquim Murtinho, 1679

Entrada: Gratuita

NAIP e Foogha no Blues Bar -Duas das maiores bandas de Mato Grosso do Sul, NAIP e Foogha, se encontram em um show inédito neste sábado. No repertório, clássicos do rock dos anos 70 a 90 e sucessos atuais. Com quase três décadas de estrada, a NAIP convida a versatilidade da Foogha para uma noite especial.

Horário: a partir das 20h

Local: Blues Bar – R. XV de Novembro, 1186 – Centro

Entrada: R$ 40 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/naip-no-blues/2946908

Bolaxão no Vizú Ateliê Bar -A galeria e bar Vizú recebe neste sábado o som dos DJs TGB e Baile On, que misturam clássicos atemporais com seu projeto de mixagem no vinil Bolaxão.

Horário: 19h30

Local: Vizú Ateliê Bar – R. Antônio Maria Coelho, 1290

Entrada: Gratuita

Forró de Quinta -O tradicional Forró de Quinta celebra mais uma edição para os amantes de dançar juntinho neste sábado. Além de muito forró, o evento também vai contar com outros ritmos de dança de salão, como zouk, salsa e samba.

Horário: 20h

Local: Fulô Espaço de Dança – R. Calarge, 314

Entrada: A partir de R$ 20

Rock Memories no Sunset Growler -Com um repertório baseado em clássicos do rock and roll, dos anos 80 aos anos 2000, a noite reúne o cantor Alex Oliveira e banda, e se encerra com show da banda Control A.

Horário: 20h

Local: Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5668

Entrada: A partir de R$ 30 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/rock-memories-festival/2867499

Circuito Era Glacial -O circuito, no Shopping Norte Sul, é voltado para crianças de até 13 anos e convida os pequenos para uma viagem ao passado com os dinossaurinhos mais fofos.

Local: Shopping Norte Sul Plaza – em frente à Renner

Entrada: A partir de R$ 35

Sonic Mountain Park -A nova atração do Shopping Campo Grande promete colocar a criançada para correr e brincar com o ouriço azul mais famoso dos games, com desafios e aventuras radicais para crianças de 4 a 12 anos (menores de 4 anos devem estar acompanhados dos pais). O parque traz um circuito com obstáculos e desafios, como a boia cross, a parede de escalada, o escorrega, a piscina de bolinhas e ainda a área de games.

Local: 1º Piso do Shopping Campo Grande

Entrada: A partir de R$ 50

Rio Verde de Mato Grosso

93ª Festa de Nossa Senhora Auxiliadora -A 93ª Festa de Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira de Rio Verde de Mato Grosso, chega com tudo. Gersão e banda animam o público neste sábado.

Horário: a partir das 20h30

Local: Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora - Rio Verde de Mato Grosso

Entrada: gratuita

Nioaque

Festa de Santa Rita de Cássia -A dupla sertaneja Patricia e Adriana agita a festa neste sábado.

Horário: a partir das 19h

Local: em frente à Igreja Matriz

Entrada: gratuita

Domingo (25)

Espetáculo “MOMO – Um Ato Poético para Testemunhas” -Uma criação cênica autobiográfica do ator e professor Alberto Silva Neto, a peça “MOMO”, do grupo Usina de Belém (PA), chega a Campo Grande como parte da programação do projeto Escambo – Rede Parente, que traz peças de outros estados, oficinas e mesas públicas para a capital sul-mato-grossense.

Horário: 20h

Local: Espaço Fulano di Tal – R. Rui Barbosa, 3099

Entrada: Gratuita

Noite da África -O Capivas Cervejaria, em parceria com o Instituto Projeto Livres, promove uma noite de celebração ao Dia da África, com show da Banda Batuque’Canta, expositores de moda autoral, brechós e artesanato, além de rodas de conversa.

Horário: 17h

Local: Capivas Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079

Entrada: Gratuita

Festa do Padroeiro São João Bosco -Os Filhos de Campo Grande sobem ao palco para encerrar o evento. A festa, que também comemora Nossa Senhora Auxiliadora, conta com shows musicais, praça de alimentação, artesanato e outras atividades.

Horário: a partir das 18h

Local: Paróquia São João Bosco

Entrada: gratuita

Grupo Nosso Encontro -Além daquele bom pagode no Mistura Bar com o grupo Nosso Encontro, neste domingo também vai rolar transmissão ao vivo do Brasileirão, com a partida Palmeiras x Flamengo.

Horário: A partir das 15h

Local: Mistura Bar – R. 14 de Julho, 2389

Entrada: Gratuita

Circuito Era Glacial -O circuito, no Shopping Norte Sul, é voltado para crianças de até 13 anos e convida os pequenos para uma viagem ao passado com os dinossaurinhos mais fofos.

Local: Shopping Norte Sul Plaza – em frente à Renner

Entrada: A partir de R$ 35

Sonic Mountain Park -A nova atração do Shopping Campo Grande promete colocar a criançada para correr e brincar com o ouriço azul mais famoso dos games, com desafios e aventuras radicais para crianças de 4 a 12 anos (menores de 4 anos devem estar acompanhados dos pais). O parque traz um circuito com obstáculos e desafios, como boia cross, parede de escalada, escorrega, piscina de bolinhas e área de games.

Local: 1º Piso do Shopping Campo Grande

Entrada: A partir de R$ 50

