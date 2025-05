Congresso e Senado lançam sites para o 11º Fórum Parlamentar do Brics

O Congresso Nacional e o Senado lançaram sites específicos para o 11º Fórum Parlamentar do Brics, que ocorrerá entre 3 e 5 de junho, no Palácio do Congresso Nacional,em Brasília. O evento contará com sessões temáticas sobre saúde global; desenvolvimento econômico; clima e sustentabilidade; e inteligência artificial.

O site do Congresso Nacional para o evento foi lançado na quinta-feira (22). Ele reúne informações sobre programação, participantes, documentos e temáticas, além de orientações para a imprensa (como o credenciamento).

Também já está disponível o site criado pela Secretaria de Comunicação do Senado para a cobertura jornalística do fórum. Esse site apresenta a produção jornalística do evento feita pelos veículos da Casa: Agência Senado, TV Senado e Rádio Senado. Nessa página, haverá reportagens em áudio, texto e vídeos. Além disso, haverá um espaço específico para a cobertura fotográfica, para que a imprensa e os representantes das delegações possam ter acesso mais fácil e ágil a esse conteúdo.

O bloco

O Brics é um grupo internacional formado por 11 países: África do Sul, Arábia Saudita, Brasil, China, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Índia, Indonésia, Irã e Rússia. O grupo atua como fórum de articulação político-diplomática e de cooperação entre países do chamado "sul global".

Além dessas nações, o Brics conta com nove países parceiros: Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda e Uzbequistão. Esses países podem ser convidados a participar de espaços de discussão após consulta aos países-membros e decisão por consenso. A Arábia Saudita foi admitida como membro pleno, mas ainda não aceitou formalmente o convite.

A expectativa é que mais de 20 delegações de países-membros e parceiros do Brics participem do evento.

O evento

Um dos destaques do evento será o II Fórum de Mulheres Parlamentares do Brics, que acontece no primeiro dia de evento (3 de junho). A primeira sessão de trabalho do grupo vai debater o temaMulheres na Era da Inteligência Artificial: Entre a Proteção de Direitos e Inclusão Feminina na Economia Digital.

Ainda no dia 3 ocorrerá o 2º Encontro dos Presidentes das Comissões de Relações Exteriores dos Parlamentos do Brics. Já nos dias 4 e 5 de junho, os eixos prioritários do bloco serão discutidos nas sessões de trabalho nas plenárias.

Credenciamento de Imprensa

O site do Congresso Nacional para o 11º Fórum Parlamentar do Brics oferece uma seção para os jornalistas interessados na cobertura do evento — para isso, é necessário o credenciamento, que se encerra nesta sexta-feira (23).