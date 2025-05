Setor de Habite-se muda de prédio para melhorar atendimento à população

O setor de Habite-se estará passando por mudança de prédio na próxima segunda (26) e terça-feira (27). Durante esses dois dias, não haverá atendimento ao público, e os serviços de Análise de processos, Emissão de Cartas de Habite-se e Vistorias técnicas estarão temporariamente suspensos.

A mudança tem como objetivo proporcionar um ambiente mais adequado e oferecer um atendimento mais eficiente e confortável à população. Toda a equipe da Gerência de Conclusão de Obras – GCO (auditores, assistentes administrativos e servidores em geral), estará mobilizada na organização e na transferência dos serviços para a nova unidade.

O atendimento será retomado normalmente na quarta-feira (28), já no novo 2º andar do Anexo da Central de Atendimento ao Cidadão. Contamos com a compreensão de todos.