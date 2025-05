Polícia Civil localiza compartimento oculto com droga em caminhonete apreendida em Dourados

Com a nova localização de entorpecente — 21 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 23 quilos — o prejuízo estimado ao crime organizado é de aproximadamente R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

O veículo já havia sido apreendido no mês anterior, quando foram encontrados 120 tabletes de pasta base de cocaína e um tablete de cloridrato de cocaína escondidos em um fundo falso na carroceria. Na ocasião, o condutor do veículo, H.S.V., de 27 anos, foi preso em flagrante.

A nova apreensão foi possível após inspeção minuciosa realizada por policiais da Delegacia em uma oficina mecânica da cidade de Dourados, diante de indícios de que o veículo poderia estar com outros compartimentos preparados para o transporte de drogas.

