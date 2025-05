Policiais civis e militares prendem suspeito e recuperam ferramentas avaliadas em mais de R$ 10 mil furtadas de empresa em Ponta Porã

Na madrugada desta quinta-feira (22), um estabelecimento comercial localizado no bairro Vila Santa’Ana, em Ponta Porã, foi alvo de furto. Conforme relato prestado pelo representante comercial da empresa à autoridade policial, indivíduos não identificados invadiram o imóvel pulando o muro dos fundos, que faz divisa com um cemitério, e subtraíram diversas ferramentas de trabalho. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança instaladas no local.

Por volta das 15h, policiais da Seção de Investigação Geral (SIG) da Primeira Delegacia de Polícia, com apoio de policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar, realizaram diligências na região da Vila Ferroviária. A partir da análise de imagens e áudios obtidos por sistemas de videomonitoramento, foi possível identificar dois suspeitos U.F.N., 32 anos, conhecido como “Piá”, e um homem de nacionalidade paraguaia, identificado apenas pelos apelidos “Michel” ou “Pequilho”.

“Piá” foi localizado e abordado na Travessa Locomotiva III. Ele negou envolvimento no furto, alegando que o verdadeiro autor seria um indivíduo conhecido como “Michel Paraguaio”. Durante a mesma diligência, também foi abordado M.F., 24 anos, vulgo “Tuti”, que relatou ter sido procurado por “Piá” durante a madrugada para venda das ferramentas furtadas, com proposta de divisão dos lucros — proposta que foi recusada.

O suspeito U.F.N. possui extensa ficha criminal, com passagens por roubo majorado com emprego de arma, furtos qualificados, tentativa de homicídio e resistência.

Durante as buscas, os policiais localizaram, em um terreno baldio nas proximidades, uma caixa de papelão contendo três ferramentas profissionais: uma parafusadeira marca Bosch (cor azul-escuro), uma furadeira marca DeWalt (cor amarela) e uma serra circular marca Songhe Tools (cor verde). Os objetos foram reconhecidos como provenientes do furto e estão avaliados em mais de R$ 10.000,00.

O suspeito, as testemunhas e os materiais recuperados foram encaminhados à Primeira Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.