Polícia Militar prende homem com mandado de prisão em aberto em Coxim

Coxim (MS): Nesta quinta-feira (21), a Polícia Militar prendeu um homem de 33 anos que estava com um mandado de prisão em aberto, no município de Coxim.

A prisão aconteceu durante patrulhamento da Guarnição de Trânsito na Rua Frei Cirino João Primon, no bairro Senhor Divino, onde havia um homem um foragido da Justiça estaria circulando pela região.

Diante da denúncia, os policiais intensificaram as rondas no local e, rapidamente, localizaram o suspeito. Durante a abordagem, foi realizada a checagem dos dados no sistema policial, onde ficou confirmado que havia um mandado de prisão em seu desfavor.

O autor recebeu voz de prisão e foi imediatamente encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Coxim, onde permanece à disposição da Justiça.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM