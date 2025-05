Polícia Militar prende homem por perturbação do sossego e com mandado de prisão em aberto em Sonora

Coxim (MS): Na noite desta quinta-feira (22), a Polícia Militar prendeu um homem de 32 anos por perturbação do sossego e que, durante a abordagem, foi constatado estar com um mandado de prisão em aberto em Sonora.

A Guarnição de Serviço foi acionada por comerciantes que relataram que um indivíduo, aparentemente embriagado, estava incomodando clientes e causando transtornos no local. Prontamente, os policiais se deslocaram até o endereço na Rua dos Buritis, onde localizaram o suspeito.

Durante a abordagem, o homem informou que havia chegado na cidade há cerca de 20 dias. Ele apresentou seus documentos pessoais, mas, inicialmente, não foi possível confirmar sua identidade devido a problemas no sistema de consulta. Após uma verificação mais detalhada, os militares descobriram que havia contra ele um mandado de prisão expedido pela Comarca de Santa Luzia, no Maranhão, com validade até o ano de 2027.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM