Delegado da Polícia Civil ministra palestra sobre perigos cibernéticos em colégio da Capital

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Nesta quinta-feira (22), o delegado Adjunto da Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e Adolescente – DEPCA, Pablo Gabriel Farias da Silva ministrou a palestra “Perigos Cibernéticos: um alerta aos pais e educadores” para professores e pais dos alunos do Colégio Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande.

Na ocasião, o delegado falou sobre vulnerabilidades que as crianças e adolescentes estão expostas na internet e discutindo formas de combatê-las.

Durante todo o mês de maio, a DEPCA participa da Operação Caminhos Seguros 2025, coordenada pelo Ministério da Justiça e voltada ao enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes.

A ação é parte do trabalho contínuo da Polícia Civil no enfrentamento à violência sexual, especialmente quando envolve adolescentes em situação de vulnerabilidade, reforçando o compromisso institucional com a segurança e dignidade das vítimas.