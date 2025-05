Polícia Civil e IAGRO apreendem quase duas toneladas de carne imprópria para consumo em Selvíria

A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Relação de Consumo – DECON realizou a prisão de duas pessoas e apreensão 1.863 quilos de carne em ação contra o comércio clandestino de alimentos no município de Selvíria.

Após receber denúncia do setor de Repressão a Abates Clandestinos do IAGRO, a Polícia Civil deslocou uma equipe de policiais especializados na investigação de crimes contra as relações de consumo acompanhada por agentes do IAGRO e, desde a madrugada do dia 22, passaram a monitorar a fazenda de onde saia o gado clandestino abatido para venda a um açougue na cidade.

Após o abate, em meio a mata, a carne ficou acondicionada sem nenhuma higiene, em contato com a terra e insetos, além de mosquitos atraídos por sangue. A carne foi alocada em uma carroceria sem controle de temperatura ou qualquer aparato de higiene e, quando entregue no açougue, os agentes eram voz de prisão ao proprietário do açougue e ao homem que entregou a carne.