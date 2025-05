Agenda: Prestação de contas e reunião de Frente contra fraude previdenciária

A última semana de maio na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) está com dois eventos em destaque, além das sessões plenárias. Acesse a programação diretamente por este link.

Segunda-feira

A semana inicia dia 26 com o Curso de Libras, na Sala Multiuso, das 14h às 16h, por iniciativa da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet. O curso é voltado ao servidor da ALEMS e ocorrerá todas as segundas-feiras de 26 de maio a 10 de novembro, ministrado pelos intérpretes Cláudio Vasques, Juliana dos Santos e Larissa Sisti, que atuam na TV Assembleia.

Terça-feira

No dia 27 está prevista a sessão ordinária, às 9h, no Plenário Júlio Maia. A pauta da Ordem do Dia está disponível neste link .

Quarta-feira

O dia 28 começa com a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), às 8h, no Plenarinho – a pauta está neste link . Na sequência, ocorre a sessão ordinária, no Plenário Júlio Maia, às 9h.

Pela tarde, a partir das 14h, está previsa a reunião da Reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, por proposição do coordenador deputado Renato Câmara (MDB). Dentre as pautas está mostrar quais são as ações urgentes de prevenção e responsabilização quanto à Fraude Previdenciária contra as pessoas idosas. Para tanto, os membros recebem representantes da Defensoria Pública Estadual e da Defensoria Pública da União.

Quinta-feira

Dia 29, a ALEMS tem agendada a sessão plenária pela manhã, às 9h, no Plenário e a tarde, a partir das 14h, o Plenarinho recebe a Audiência Pública para a Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2025 da Secretaria de Estado de Saúde. O evento cumpre medidas exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Serviço