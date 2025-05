Após prisão por roubo violento, Polícia Civil identifica autor de outros nove furtos a residências e comércios em Naviraí

A Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG), concluiu nos últimos dias, importante trabalho investigativo que resultou no esclarecimento de diversos crimes patrimoniais registrados no município. O avanço nas investigações teve início após a prisão em flagrante de V.L.M.C, ocorrida no dia 20 de maio, após ele invadir uma residência, ameaçar e imobilizar a vítima com uma faca e subtrair diversos bens pessoais. O caso teve ampla repercussão na imprensa local.

A prisão preventiva do suspeito foi decretada pela Justiça diante da gravidade do roubo e dos seus antecedentes criminais.

No entanto, as diligências não cessaram com a prisão. Os investigadores da SIG intensificaram os trabalhos e, com base em imagens de câmeras de segurança, testemunhos, provas técnicas e confissões, identificaram o mesmo como autor de pelo menos nove outros furtos ocorridos recentemente na cidade. Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Conforme apurado, o suspeito foi indiciado por furtos registrados em pelo menos nove ocorrências policiais, que envolvem invasões a residências e estabelecimentos comerciais. Em todos os casos, o suspeito agiu de forma sorrateira, aproveitando-se da ausência dos moradores ou da fragilidade estrutural dos imóveis para acessar os locais e subtrair objetos de valor, como eletrodomésticos, aparelhos celulares, dinheiro, entre outros. Diversos objetos foram recuperados.

Além de sua confissão parcial dos crimes, os investigadores reuniram provas contundentes que embasaram os indiciamentos, incluindo reconhecimento por vítimas, recuperação de objetos furtados, imagens de segurança e relatórios de investigação.

Com os novos indiciamentos, V.L.M.C. deverá responder judicialmente não apenas pelo roubo violento que motivou sua prisão em flagrante, mas também por nove furtos qualificados cometidos em sequência, o que evidencia a prática reiterada de crimes patrimoniais e reforça a periculosidade do autor.

A Polícia Civil destaca a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas que auxiliem na identificação de autores de crimes. As investigações seguem em andamento para apurar se outros furtos recentes também podem ter ligação com o suspeito.