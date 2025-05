Polícia Civil prende homem por agressão à companheira em Paranaíba

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Paranaíba, com apoio do Setor de Investigações Gerais da Primeira Delegacia de Polícia, cumpriu mandado de prisão preventiva na manhã de hoje (23) expedido contra um indivíduo de 28 anos, suspeito de agredir brutalmente sua companheira, no contexto de violência doméstica e de gênero.

A agressão ocorreu no interior da residência do casal no dia 8 de maio, diante das duas filhas, de 1 e 3 anos de idade, após uma discussão iniciada pelo autor, que culpou exclusivamente a mulher pelos cuidados com a filha. Mesmo com a criança de 1 ano no colo, ela foi agredida com socos no rosto, apresentando lesões expressivas na face e dificuldade para falar, procurando auxílio na Santa Casa de Paranaíba.

O caso não é isolado. Em 12 de setembro de 2024, o mesmo indivíduo já havia sido preso por ter, em tese, ameaçado e lesionado a mesma vítima. Na ocasião, obteve liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares, entre elas, a proibição de reincidir em atos violentos.

Diante da reiteração dos crimes e da evidente ameaça à integridade física e psicológica da vítima, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva, que foi deferida pela Justiça.

Conforme a delegada titular da DAM-Paranaíba, Eva Maira Cogo, a denúncia é um passo essencial para interromper o ciclo de violência. “O enfrentamento eficaz da violência contra mulheres e meninas depende da atuação articulada das instituições públicas e da participação ativa da população. Somente com o engajamento coletivo é possível evitar consequências mais graves e salvar vidas”, reforça.

ADAM Paranaíba fica localizada na Rua Rui Barbosa, 1680 – Jardim Brasília. Telefones (67) 3503-1266 e (67) 98105-1266 (WhatsApp).