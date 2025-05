CDH fará debate sobre adoção e direitos humanos de crianças e adolescentes

No requerimento em que solicitou os debates ( REQ 8/2025 - CDH ), Damares afirma que, "segundo dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), o canal de denúncia Disque 100 registrou em 2024 o alarmante número de 289,4 mil denúncias de violações de direitos de crianças e adolescente, demonstrando ser este o grupo mais vulnerável às violações de direitos humanos".

A audiência — que será realizada nessa data pela proximidade com o Dia Nacional da Adoção, celebrado em 25 de maio — faz parte de um ciclo de debates sobre violações dos direitos humanos de crianças, adolescentes e jovens. O ciclo foi proposto pela presidente da CDH, senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

