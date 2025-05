Polícia Civil prende reincidente por furto a comércio no centro da cidade de Naviraí

Policiais civis de Naviraí prenderam, em flagrante, na sexta-feira passada, dia 16, o suspeito A.V.L, de 49 anos, após o furto de diversos objetos do interior de um estabelecimento comercial situado na região central da cidade. A prisão foi realizada por investigadores da Seção de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia, poucos minutos após o crime.

Segundo o apurado, por volta das 8h10min, o proprietário do imóvel, que reside nos fundos, percebeu que um homem havia saído da parte interna da loja carregando uma sacola. A gerente do estabelecimento, ao verificar o sistema de segurança, confirmou que o autor havia entrado por um portão lateral destrancado e subtraído diversos itens da cozinha da loja, entre eles: uma sanduicheira da marca Singer, um balde, uma camiseta do uniforme e panos de prato, além de uma quantia em dinheiro ainda não confirmada.

As imagens do circuito de segurança foram encaminhadas à equipe da SIG, que reconheceu o autor como, velho conhecido das forças policiais, com condenações e diversos antecedentes por crimes contra o patrimônio.

De posse das informações, os policiais realizaram diligências e localizaram o suspeito na Rua Niterói, ainda nas imediações do local do crime. Durante a abordagem, ele confessou o furto e indicou o paradeiro de parte dos objetos subtraídos. A sanduicheira e a camiseta do uniforme foram recuperadas em um bar próximo, onde Antônio havia deixado os itens.

Em sede policial, o suspeito confessou o crime em detalhes, inclusive afirmando que estava usando uma das peças furtadas no momento em que foi abordado pelos policiais. Diante da materialidade comprovada por imagens, confissão e apreensão dos objetos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante.

Considerando os antecedentes criminais do investigado — incluindo condenação por furto e diversos outros procedimentos em curso —, além da sua situação de rua, ausência de residência fixa e atividade laboral lícita, a Polícia Civil representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, medida que foi deferida pela Justiça neste fim de semana.

