Polícia Civil incinera quase 13 toneladas de entorpecentes na Capital

Na manhã de hoje (23), em trabalho que finaliza todo o trâmite do combate ao tráfico de drogas, a Delegacia de Repressão ao Narcotráfico – DENAR realizou a incineração de entorpecentes, sendo 11.511.914 kg de maconha e 1.318,989 kg de cocaína.

A incineração faz parte de um trabalho rotineiro executado pela Delegacia Especializada.

As drogas são provenientes de apreensões de todas as forças de segurança do município.

Como prescreve a Lei de Drogas (Lei 11.343/06), estiveram presentes ao ato de incineração o Delegado Titular da DENAR, Hoffman D’Avila Candido e Sousa, com toda equipe da Delegacia Especializada; a Promotora de Justiça Suzi Lucia Silvestre Da Cruz D’angelo, Peritos Oficiais do IALF e Fiscais da Vigilância Sanitária.