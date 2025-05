Polícia Civil esclarece série de roubos a caminhonetes e prende dupla criminosa reincidente em Naviraí

A Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG) da 1ª DP e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), com apoio da Unidade de Monitoramento da Polícia Penal, esclareceu uma série de roubos de caminhonetes registrados nas últimas semanas no município, identificando e prendendo os dois autores responsáveis pelos crimes.

De acordo com as investigações, os roubos ocorreram nos dias 26 de abril, 13 de maio e 16 de maio deste ano, todos com o mesmo modo de operação: os criminosos invadiam residências ou abordavam as vítimas em via pública, utilizando violência, grave ameaça e subtraindo veículos de alto valor, especialmente modelos S10 e SW4. Em duas das ações, as vítimas foram rendidas dentro de suas casas e amarradas com fios elétricos. Todos os veículos já haviam sido recuperados. Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Os responsáveis pelos crimes foram identificados como sendo A.C.S, de 35 anos, e R.R.S., de 31 anos, ambos reincidentes, cumprindo pena em regime semiaberto com uso de tornozeleira eletrônica, condenados por outros crimes graves. Os suspeitos utilizavam um veículo VW/Voyage, cor preta, placa AYC-8493, para dar apoio às ações criminosas. O automóvel também foi apreendido pela Polícia.

Após intenso trabalho de monitoramento e análise de imagens de câmeras de segurança, os investigadores conseguiram identificar o veículo utilizado e, posteriormente, os suspeitos.

Com base nos robustos indícios colhidos, o delegado responsável representou pela prisão preventiva dos dois criminosos, medida que foi deferida pela Justiça em plantão judiciário, com o objetivo de preservar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com a segurança da população e destaca a importância da colaboração da sociedade, que pode contribuir com informações anônimas através dos canais oficiais de denúncia: 67-3461-1215.