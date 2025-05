Homem é preso em flagrante por policiais civis momentos após furto em avenida de Bataguassu

Durante a lavratura do flagrante, constatou-se que o autor já possuía registros anteriores pelo mesmo tipo penal, razão pela qual o delegado optou por não aplicar de imediato o princípio da insignificância, deixando a decisão a cargo do Poder Judiciário.

Mesmo após ordem clara de abordagem, o suspeito resistiu inicialmente às instruções, recusando-se a adotar a posição de revista. Diante da resistência, os policiais contiveram o indivíduo e realizaram a abordagem com uso de algemas, assegurando a integridade de todos os presentes.

Enquanto realizavam buscas na região, os policiais ouviram um grito de socorro, seguido pela palavra “ladrão”. Imediatamente, a equipe desembarcou e avistou um indivíduo deixando o local apressadamente com o produto do furto em mãos.

Na tarde de quinta-feira (22), durante diligência em busca de um foragido da Justiça, a equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) agiu com rapidez e precisão ao flagrar um furto em andamento na Avenida Campo Grande.

