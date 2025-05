Lei: Inclusão no Calendário Oficial reconhece importância do Festival do Hambúrguer

O Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul passa a contar com o Festival do Hambúrguer, com a publicação da Lei Estadual 6.411 de 2025 no Diário Oficial desta sexta-feira (23). A iniciativa é do deputado Caravina (PSDB).

O evento já tradicional em Campo Grande é realizado anualmente na última semana do mês de maio, em alusão ao Dia Mundial do Hambúrguer e tem por objetivo “fomentar o setor gastronômico, estimular a economia local, incentivar a valorização da cultura gastronômica regional e atrair turistas e visitantes ao Estado”.

Ainda conforme a nova lei, Poder Executivo fica autorizado a promover o evento que será “dedicado ao desenvolvimento de ações voltadas à promoção, à divulgação e à comercialização do hambúrguer, com objetivo de proporcionar experiências gastronômicas, fortalecer e incentivar empreendedores do ramo alimentício”.

Na justificativa da proposição da lei, Caravina reforça a importância de iniciativas regionais e do fortalecimento da identidade cultural do Estado, por meio de eventos que envolvem a comunidade, os pequenos negócios e os talentos locais.