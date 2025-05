Polícia Civil prende autor de ameaças e descumprimento de medida protetiva em Bataguassu

A Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, por meio da equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG), após receber, via WhatsApp institucional, um pedido de socorro de uma mulher que relatava estar sendo ameaçada por seu ex-companheiro, conseguiu realizar a prisão do suspeito.

Com base nas informações repassadas e após confirmação da vigência das medidas protetivas junto ao Fórum da Comarca, a equipe policial se deslocou prontamente até a residência do suspeito, onde foi realizada sua prisão em flagrante pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência.

A ação foi coordenada pela autoridade policial de plantão e contou com a atuação decisiva dos investigadores de polícia, que garantiram a integridade da vítima e a rápida contenção do autor.

Denúncias podem ser feitas presencialmente nas Delegacias de Polícia ou por meio dos canais digitais, e serão tratadas com seriedade, respeito e prioridade. A proteção da vida e dos direitos das vítimas é missão permanente da Polícia Civil.