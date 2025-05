Polícia Civil e Procon realizam ação contra produtos falsificados e apreendem 1.620 pares de tênis em Campo Grande

Participaram da ação agentes da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos – DERF, do Grupo de Operações e Investigações – GOI, Delegacia de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestros – GARRAS e Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista – DECAT.

1.620 pares foram apreendidos, 4 pessoas foram ouvidas, assinaram um termo de comparecimento perante a Justiça e liberados. O PROCON lacrou as lojas por falta de documentos e por insistir na venda de produtos impróprios para consumos.

Os produtos foram apreendidos e encaminhados a Receita Federal e a Polícia Civil solicitará a Justiça autorização para destruição, já que não cumprem as exigências legais para garantir a saúde do usuário.

Durante a ação ficou constatado as mesmas infrações encontradas da última fiscalização, como um CNPJ utilizado em mais de uma loja, ausência de notas fiscais, produtos falsificados, de baixa qualidade que podem causar problemas ortopédicos aos consumidores, ausência de alvarás, e, nenhum funcionário conhecia o proprietário da loja, nem viu o gerente nos últimos dias. Os policiais não conseguiram localizar nenhum documento que possa identificar o proprietário.

Após as análises efetuadas pela Coordenadoria Geral de Perícias nos produtos apreendidos, concluiu-se pelo crime de contrafação, já que, nas apreensões encontrou-se produtos de outros países, mas também produzidos e falsificados no Brasil.

A denúncia, na época, era relacionada ao descaminho, ou seja, introdução no mercado nacional de grande quantidade de produtos sem pagamento de impostos.

