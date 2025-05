Funsat anuncia 1.834 vagas nesta sexta-feira (23)

A Agência de Intermediação de Empregos da Fundação Social do Trabalho (Funsat) anuncia nesta sexta-feira (23), oportunidades de recrutamento em 195 empresas de Campo Grande. São oportunidades para 1.834 vagas, referentes a 147 profissões.

São ofertas para profissionais como acougueiro (33 postos), ajudante de padeiro (1 posto), analista de Marketing (2 postos), atendente de lanchonete (100 postos), auxiliar financeiro (1 posto), eletricista (2 postos), motorista entregador (18 postos), pedreiro (10 postos), além de 205 vagas urgentes para repositor em supermercados.

A Fundação avisa ainda que para 1.269 anúncios, não é cobrada a experiência do candidato para o encaminhamento de entrevista para 54 atividades. Para saber, é preciso consultar o filtro de vagas, no atendimento do órgão, entre as 7h e 17h, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória.

A concorrência em algum dos chamados de parceiros da Funsat, depende, no entanto, do cadastro do trabalhador estar atualizado na Agência da pasta. Há ainda no expediente do dia aponta captação exclusica ao público PCD (Pessoa com Deficiência), em 17 frentes: agente de saneamento (1), assistente administrativo (5), auxiliar administrativo (2), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de linha de produção (1), porteiro(1), repositor em supermercados (5), vendedor interno (1).

Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800 ou no Instagram da Funsat, no @ funsat.cg e também no quadro geral de oportunidades divulgado no Portal Oficial da Prefeitura de Campo Grande.