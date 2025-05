Ação policial apreende 860kg de drogas transportadas em caminhão, em Santa Rita do Pardo

Na madrugada desta quinta-feira (22), durante uma operação de fiscalização realizada pela Polícia Militar Ambiental na rotatória da MS-040, em Santa Rita do Pardo, um caminhão Renault Master, de pequeno porte e cor branca, desobedeceu à ordem de parada emitida pela guarnição de plantão, evadindo-se em alta velocidade.

Diante da situação, iniciou-se uma perseguição pelas vias urbanas do município. Durante a fuga, o condutor do veículo freou bruscamente, ocasionando uma colisão da viatura policial com a traseira do caminhão, o que gerou danos materiais. Mesmo assim, o motorista prosseguiu na fuga e evadiu-se. Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Militar então acionou a Polícia Civil, e após diligências, os investigadores localizaram o caminhão na Rua Marechal Cândido Mariano. O condutor fugiu.

A perícia foi acionada e realizou os procedimentos técnicos, incluindo a coleta de impressões digitais, com o objetivo de identificar o autor do crime.

No interior do veículo os policiais civis e militares encontraram aproximadamente 860 quilos de drogas, entre maconha e skunk, que foram devidamente apreendidas. As investigações seguem em andamento, com o intuito de identificar e prender o responsável pelo transporte do entorpecente.

As drogas apreendidas serão encaminhadas para incineração, conforme determina a legislação vigente.

As forças policiais reafirmam o compromisso com a segurança da população e o combate ao tráfico de drogas na região.