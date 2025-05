Homem é preso em flagrante em Naviraí após tentativa de feminicídio

A Polícia Civil reforça o compromisso no enfrentamento à violência contra a mulher e orienta que vítimas e testemunhas denunciem abusos por meio dos canais oficiais.

A vítima relatou que o agressor iniciou os ataques após uma discussão. A mulher narrou que foi espancada com socos, chutes, puxões de cabelo, golpe com objeto cortante e estrangulamento.

A gravidade das lesões levou a equipe a encaminhar a vítima para atendimento médico, enquanto diligências paralelas foram realizadas com o objetivo de localizar o suspeito, que foi encontrado e conduzido à Delegacia após receber voz de prisão.

A ocorrência teve início quando a filha da vítima acionou a Polícia Civil relatando que a mãe havia sido encontrada desacordada e com diversos ferimentos pelo corpo. Imediatamente, uma equipe da Polícia Civil se deslocou até o local, onde localizou a vítima com sinais evidentes de violência. A mulher relatou ter sido agredida pelo companheiro.

