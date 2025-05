Em Ponta Porã, Polícia Civil cumpre mandados relacionados a homicídio e apreende drogas e de veículo adulterado

As investigações seguem em andamento para identificar todos os envolvidos e esclarecer os detalhes do crime.

Durante a operação, os policiais localizaram drogas, diversos aparelhos celulares, dinheiro em espécie e uma motocicleta com indícios de adulteração, levando a crer que o imóvel era utilizado para desmanche de motocicletas furtadas. No local, um dos alvos fugiu após perceber a chegada da equipe policial. Já outro indivíduo alvo, que chegou posteriormente à residência, foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Nesta terça-feira (20), a 2ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, com apoio da 1ª DP, cumpriu três mandados de busca e apreensão em continuidade à investigação de um homicídio ocorrido em março deste ano dentro de um comércio localizado no Jardim Universitário, em Ponta Porã.

