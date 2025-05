Operada pelo Cemtec-MS, primeira estação meteorológica instalada no Pantanal começa a transmitir dados

A primeira estação meteorológica instalada no Pantanal, que integra a rede de estações do Governo do Estado operacionalizadas pelo Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), começou a transmitir sinais em fase de teste. A estação está localizada na Fazenda Campo Zélia, região da Nhecolândia, no município de Corumbá.

O serviço de instalação foi concluído no domingo (18) e na terça-feira (20) teve início a transmissão automática dos dados à base da NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica), sediada nos Estados Unidos, que concentra as informações de todo o mundo e redistribui para os organismos nacionais que formulam os boletins sobre o tempo.

Outras 18 novas estações meteorológicas serão instaladas na sequência, ampliando a cobertura para todo o território sul-mato-grossense. Só na região do Pantanal serão instaladas oito estações. No total, Mato Grosso do Sul terá 61 estações interligadas, sendo 42 adquiridas e instaladas pelo Governo do Estado e outras 27 de propriedade do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

As novas estações meteorológicas são equipadas com caixa de acondicionamento em alumínio com escudo de proteção; datalogger QML201C – VAISALA; módulo DSU232; módulo DSI486; regulador de carga QBR101; bateria 12v/26Ah; painel solar com potência de 50W; modem e antena GOES com conectores militares; torre tubular em alumínio de 10 metros com suportes; kit de aterramento e para-raio tipo franklin; sensor de temperatura e umidade relativa do ar – HMP155 – com abrigo meteorológico; sensor de velocidade e direção do vento ultrassônico – WMT700; sensor de radiação solar gobal – CMP6; pluviômetro RG13 – N2N2 e sensor de pressão atmosférica BARO1.