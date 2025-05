Crianças do CEI Detran-MS reforçam mensagem do Maio Amarelo e convidam para caminhada no domingo

As crianças do Centro de Educação Infantil (CEI) do Detran-MS participaram quarta-feira (21) de uma programação especial alusiva ao Movimento Maio Amarelo. A iniciativa envolveu atividades lúdicas com foco na conscientização sobre segurança no trânsito, incluindo apresentação teatral, panfletagem e interações com servidores na sede do órgão, localizada na saída para Rochedo.

Durante a ação, os pequenos visitaram os blocos administrativos levando uma mensagem clara e impactante por meio da música: “Desacelere, seu bem maior é a vida”. A atividade foi conduzida com apoio dos educadores do CEI e da equipe da Diretoria de Educação para o Trânsito.

Além de promover a conscientização, as crianças também convidaram os servidores para participarem da Caminhada Maio Amarelo, que será realizada no próximo domingo (25), às 8h, no Parque das Nações Indígenas. A concentração será na Avenida Afonso Pena com a Rua Poeta Manoel de Barros, nas proximidades da unidade do Corpo de Bombeiros. A participação é gratuita e não requer inscrição prévia.

O diretor-presidente em exercício do Detran-MS, João César Mattogrosso, destacou a relevância da ação. “A educação para o trânsito deve começar desde a infância. As crianças têm um papel fundamental como multiplicadoras de boas práticas, influenciando positivamente o comportamento de seus familiares e da sociedade como um todo”.

A diretora pedagógica do CEI Detran, Ordália Almeida, reforçou o compromisso da instituição com a formação cidadã das crianças. “No CEI Detran, trabalhamos temas como segurança no trânsito ao longo de todo o ano, de forma lúdica e adequada à faixa etária das crianças. Participar do Maio Amarelo é sempre uma oportunidade de integrar nossos pequenos às ações educativas do Detran, fortalecendo valores como o cuidado, o respeito e a responsabilidade desde a infância.”

Pela manhã, a programação incluiu a apresentação da personagem Olívia, fantoche criado pela equipe da Diretoria de Educação para o Trânsito, com o objetivo de abordar o tema de forma adequada à linguagem infantil.

Segundo a gestora de Educação de Trânsito, Danielle Sena Bertolazo, o teatro é uma ferramenta importante no processo de ensino-aprendizagem. “A atividade estimula a criatividade e facilita a assimilação de conteúdos relevantes, como os que envolvem a segurança no trânsito.”

A personagem foi interpretada pela diretora de Educação para o Trânsito, Andrea Moringo. “Eu adoro estar com crianças e ensinar de forma lúdica. Aproveitei que o teatro foi aqui no Detran para atuar e passar essa mensagem aos pequenos”.

A iniciativa faz parte das estratégias educativas do Detran-MS dentro do Maio Amarelo, campanha nacional que busca chamar a atenção da população para o alto índice de mortes e feridos no trânsito.

Mireli Obando e Emmanuelly Castro, Detran-MS

Fotos: Rachid Waqued