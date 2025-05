Produtores rurais veem no Desenrola Rural oportunidade de investir e melhorar a produção

O programa Desenrola Rural tem se mostrado como oportunidade para agricultores familiares melhorar a produção. Idealizado com o objetivo de oferecer condições especiais para renegociação de dívidas no setor agropecuário, o programa pode ajudar a reorganizar as finanças, investir em tecnologia e, consequentemente, aumentar a produtividade no campo.

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (SEMADES), em parceria com o Banco do Brasil, foram as assentamentos rurais Estrela CG e Conquista levar informações sobre Programa de Renegociação de Dívidas.

O produtor familiar do Assentamento Conquista, Gedimar Matinez de Aragão, quis saber da iniciativa. “Vai ajudar muito. Eu já fiz o Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e já paguei, agora vou tomar as providências para pegar o financiamento para investir em adubação calcária, corrigir a terra para melhorar a produção, comprar semente e estrutura para conseguir colher mais por hectare, minha pretensão é essa”, disse.

Ele conta que hoje colhe cerca de 70 sacas de milho e sua expectativa com o investimento é chegar a 110 sacas por hectare. Assim como, ele muitos agricultores, em especial, da agricultura familiar, precisam de apoio e acesso ao crédito para investir.

Para o diretor da Associação dos Agricultores Familiares PA Conquista, Pedro Paulo, a iniciativa vem ao encontro de novas perspectivas. “Cabe a nós desenvolver esse assentamento. Estamos em um novo horizonte no Município, vemos que a Prefeitura tem olhado por nós, tem investido na agricultura familiar, e essa iniciativa traz a oportunidade de todos aqui poderem se desenvolver e crescer a produção com mais investimentos”, disse.

O secretário Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (SEMADES), Ademar Silva Junior, frisou que o programa não somente ajuda a sanar dívidas, como impulsiona o desenvolvimento econômico por meio da agricultura familiar. “Os pequenos produtores têm papel fundamental na geração de empregos e na movimentação da economia, são eles que colocam os alimentos na mesa dos brasileiros. Com as dívidas regularizadas, os agricultores podem voltar a acessar linhas de crédito, investir em equipamentos, sementes, fertilizantes e até em práticas sustentáveis, que garantem uma produção mais eficiente e com menos impacto ambiental”, afirmou.

Vantagens do Desenrola Rural

* Descontos que podem chegar a até 90% para liquidação;

* Prazos estendidos para pagamento, chegando a até 60 meses;

* Taxas de juros menores que as praticadas no mercado;

* Liberação do nome dos cadastros de inadimplência, possibilitando novo acesso a crédito rural.